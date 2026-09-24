EU: Cantante dominicana Yendry se presenta en Tiny Desk

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WASHINGTON.- La cantautora dominico-italiana Yendry se presentó en el Tiny Desk de NPR, como parte de la programación especial por el Mes de la Herencia Hispana.

La artista, que ya había debutado en la plataforma en 2021, regresó este 22 de septiembre con una sesión presencial y con banda completa desde Washington, según se informó.

Yendry registra dos participaciones en el Tiny Desk. La primera se grabó a distancia en 2021 desde el Soho Beach House de Miami y superó las 520.000 visitas, con un repertorio que incluyó los temas «Nena», «Se Acabó», «Ya», «You» y «El Diablo». 7bbc

En esta segunda entrega, la cantante interpretó canciones de su álbum debut, entre ellas «Nena», «Espejo», «Mentira», «Mala mía», «Amapolas», «Un dolore raro» y «No me vuelvo a enamorar». 7bbc

CARTELERA LATINA DEL TINY DESK

La presentación de Yendry formó parte de una cartelera que reunió a grandes voces latinas por el Mes de la Herencia Hispana y que incluyó a la chilena Mon Laferte, los peruanos Los Mirlos, el también dominicano Alex Ferreira, los mexicanos Panteón Rococó y Los Tigres del Norte, entre otros artistas. 3b89

Con esta nueva sesión, Yendry se sumó a la lista de artistas dominicanos que han dejado su huella en el escritorio de NPR, junto a Vicente García, J Noa y Yasser Tejeda.