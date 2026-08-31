EU: Arrestan a 2 hermanos por operar lotería ilegal dominicana

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PASSAIC, Nueva Jersey.- Los hermanos Alejandro Muñoz Soriano, de 44 años, y César Muñoz Soriano, de 42, fueron arrestados y acusados de promover juego de lotería ilegal, posesión de registros de apuestas y posesión de dispositivos para juegos de azar.

De acuerdo con reportes de medios locales, ambos son propietarios de la bodega Angels Rosa Parks Food, ubicada en el 92 de Rosa Parks Boulevard, donde presuntamente operaba una lotería ilegal vinculada a la República Dominicana. El nombre de la banca no ha sido revelado por las autoridades.

La investigación se inició en el mes de junio, luego de que detectives del departamento recibieran múltiples denuncias a través de llamadas telefónicas que alertaban sobre actividades de juego ilegal en el establecimiento.

Durante el allanamiento, los agentes recuperaron cientos de recibos impresos y otras evidencias que apuntan a una operación de apuestas de gran escala.

Asimismo, incautaron aproximadamente 95,000 dólares en efectivo, presuntamente producto de las apuestas, parte del cual fue hallado en un compartimento oculto en el sótano del local. En el interior también fue recuperado un revólver calibre .38 Special.

Los hermanos Muñoz Soriano fueron puestos en libertad en espera de su comparecencia ante el tribunal. Las autoridades informaron que la investigación continúa en curso.