EU: Aprueban medida limitaría ataques de Trump contra Irán

WASHINGTON.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves una resolución para limitar la capacidad del presidente Donald Trump de seguir empleando fuerzas estadounidenses contra Irán sin autorización expresa del Congreso.
La disposición, impulsada por la demócrata Pramila Jayapal, fue aprobada por 214 votos a favor y 208 en contra, con el apoyo de cuatro congresistas republicanos.
La resolución ordena al mandatario «retirar el uso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de las hostilidades contra la República Islámica de Irán o cualquier parte de su gobierno o fuerzas militares», incluidas eventuales tropas terrestres en combate u ocupación, salvo que exista una autorización específica del Legislativo.
La votación llega en un contexto de escalada del conflicto, con militares estadounidenses muertos en ataques iraníes y con el costo de la guerra en alza, mientras la Casa Blanca ha solicitado 67.000 millones de dólares adicionales para financiar la campaña militar y reponer equipos, además de 1,5 billones para el presupuesto del Pentágono del próximo año fiscal.
ESCALADA MILITAR
EE.UU. e Irán intercambian ataques desde hace más de una semana, con bombardeos estadounidenses contra territorio iraní y represalias de Teherán contra bases de Washington en la región. El Mando Central de EE.UU. anunció además la reanudación del bloqueo naval de puertos iraníes.
Trump advirtió que los ataques continuarán hasta degradar las capacidades militares de Irán y amenazó con destruir plantas eléctricas, puentes y objetivos energéticos si la República Islámica se niega a negociar.
Teherán sostiene que sus acciones responden a violaciones del memorándum de entendimiento por parte de Washington. En ese contexto, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) advirtió que no se exportará «ni una sola gota de petróleo o gas» de la región mientras continúen las agresiones estadounidenses.
Señores, el 28 de febrero Estados Unidos e Israel cumplen 5 meses de guerra contra Irán; alguien que me diga como va la captura de territorio, por favor?
En los primeros 5 meses Putin tenía en el bolsillo 85 mil kilómetros cuadrados.
Por favor, me pasan el dato; me he cansado de buscar en las redes y todos me dicen que los gringos no han podido ni poner una bota dentro de Irán.
Deberias leer un poco mas y ponerte al tanto, Putin entro a Ucrania a robar territorio y le salio el diablo, US no tiene ni ha tenido en su mente robar territorio.
Definitivamente el Congreso debe intervenir, ya que el conflicto bélico en contra de Irán lo está haciendo el pichón de dictador para satisfacer al mataniños de Israel.
Son excusas, que no limiten nada; de todas formas están perdidos. Solo les queda lanzar las bombitas nucleares con las que amenazan todos, hasta los ARRASTRADOS DE M.I.E.R.D.A., es lo que piden. Lanzar una bomba nuclear contra un pueblo, que según ellos ya está derrotado 😂😂 se entiende, verdad? Ponerle esposas a un cadáver? Y ellos lo creen.
KHOMUNISM
1 hora
Responder a AMO A USA
EEUU debe arrasar a esos cavernícolas.
Como así, arrasar con alguien derrotado? Las palabras tienen que estar acordes con los hechos, o les vamos a romper la madre.
Otro deportado de estados unidos. jejeje