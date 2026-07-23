EU: Aprueban medida limitaría ataques de Trump contra Irán

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WASHINGTON.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves una resolución para limitar la capacidad del presidente Donald Trump de seguir empleando fuerzas estadounidenses contra Irán sin autorización expresa del Congreso.

La disposición, impulsada por la demócrata Pramila Jayapal, fue aprobada por 214 votos a favor y 208 en contra, con el apoyo de cuatro congresistas republicanos.

La resolución ordena al mandatario «retirar el uso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de las hostilidades contra la República Islámica de Irán o cualquier parte de su gobierno o fuerzas militares», incluidas eventuales tropas terrestres en combate u ocupación, salvo que exista una autorización específica del Legislativo.

La votación llega en un contexto de escalada del conflicto, con militares estadounidenses muertos en ataques iraníes y con el costo de la guerra en alza, mientras la Casa Blanca ha solicitado 67.000 millones de dólares adicionales para financiar la campaña militar y reponer equipos, además de 1,5 billones para el presupuesto del Pentágono del próximo año fiscal.

ESCALADA MILITAR

EE.UU. e Irán intercambian ataques desde hace más de una semana, con bombardeos estadounidenses contra territorio iraní y represalias de Teherán contra bases de Washington en la región. El Mando Central de EE.UU. anunció además la reanudación del bloqueo naval de puertos iraníes.

Trump advirtió que los ataques continuarán hasta degradar las capacidades militares de Irán y amenazó con destruir plantas eléctricas, puentes y objetivos energéticos si la República Islámica se niega a negociar.

Teherán sostiene que sus acciones responden a violaciones del memorándum de entendimiento por parte de Washington. En ese contexto, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) advirtió que no se exportará «ni una sola gota de petróleo o gas» de la región mientras continúen las agresiones estadounidenses.