SANTO DOMINGO.- La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informa que este sábado 28 de noviembre realizará trabajos de mantenimiento preventivo a barra en la subestación 69 kV Canabacoa, como parte de su programa de mantenimiento de infraestructuras, con el propósito de fortalecer la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional.

Estos trabajos se ejecutarán en horario de 7:00 a. m. a 1:00 p. m. y podrían afectar transitoriamente las comunidades de Tamboril, Guazumal, Canca La Piedra, Canca La Reyna, Don Pedro, Licey Arriba, Pontezuela, Monte Adentro Arriba, Carlos Díaz, Canca Abajo, Canca Arriba, Canca La Hoya, El Jobo, Barrio Libertad y El Dorado III, pertenecientes a la provincia Santiago.

Asimismo, durante la ejecución de estas labores podrían verse afectadas las instalaciones de las empresas E. León Jimenes, Pastas Princesa y Zona Franca Licey.

La ETED agradece la comprensión de los ciudadanos y clientes que pudieran verse afectados durante la ejecución de estos trabajos, necesarios para mantener las condiciones operativas de las instalaciones y contribuir a la continuidad del servicio eléctrico.

Con estas acciones, la ETED reafirma su compromiso con el mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura de transmisión eléctrica nacional, contribuyendo a la estabilidad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).