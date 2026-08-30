Estudio reporta un 74 % menos mortalidad pacientes VIH en RD

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SANTO DOMINGO.– Un modelo de atención VIH con enfoque multidisciplinario, aplicado a personas que viven con el virus en República Dominicana, registró una reducción aproximada de 74 % en la mortalidad entre los pacientes incorporados al programa, en comparación con quienes recibieron el esquema convencional, según una investigación desarrollada por el Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN).

El estudio siguió a 994 personas entre enero de 2023 y junio de 2026 y evaluó los resultados de dos modalidades de asistencia. En el grupo que recibió la atención tradicional, la mortalidad fue de 2.7 %, mientras que entre quienes fueron atendidos mediante la estrategia diferenciada descendió a 0.7 %, una variación que los investigadores consideraron estadísticamente significativa.

La investigación también encontró mejoras en la continuidad de los pacientes dentro del sistema sanitario. El porcentaje de personas que abandonaron el seguimiento clínico pasó de 38 % a 30 % con la aplicación del nuevo enfoque.

ATENCION VIH Y TUBERCULOSIS

La estrategia de atención VIH combinó un mayor control de la adherencia al tratamiento antirretroviral, acompañamiento psicológico y una búsqueda más activa de tuberculosis, una de las principales enfermedades asociadas a complicaciones entre personas con VIH.

El doctor Fernando Díaz, investigador principal del proyecto, explicó que el equipo comenzó a revisar su modalidad de atención luego de comprobar que aproximadamente una de cada cuatro personas con VIH que fallecían en el centro tenía antecedentes de tuberculosis o sospecha de padecerla.

DIAGNOSTICO EN ATENCION VIH

A partir de esa situación, el COIN reforzó la detección temprana mediante herramientas como pruebas TB-LAM, radiografías de tórax y GeneXpert MTB/RIF, una tecnología de diagnóstico molecular que permite identificar la tuberculosis y detectar determinadas formas de resistencia a medicamentos.

La intervención no consistió en crear un protocolo completamente distinto al establecido en las guías nacionales, sino en facilitar que los pacientes pudieran recibir oportunamente servicios que ya estaban disponibles, según explicaron los responsables de la investigación.

PACIENTES

De las 994 personas analizadas, 565 continuaron bajo la modalidad convencional, mientras que otras 429 fueron incorporadas al esquema diferenciado a partir de la segunda mitad de 2024.

Este último grupo recibió una atención VIH con seguimiento más activo para identificar dificultades que pudieran provocar interrupciones en el tratamiento, además de asistencia psicológica y una vigilancia reforzada frente a enfermedades como la tuberculosis.

Los resultados fueron presentados en Santo Domingo ante representantes del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Consejo Nacional para el VIH y el Sida (Conavihsida), organizaciones de la sociedad civil y organismos de cooperación.

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