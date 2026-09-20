República Dominicana buscará bronce Clasificatorio Olímpico

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MONCTON, Canadá.- Cuba derrotó este viernes 3-0 a República Dominicana y avanzó a la final del Clasificatorio Olímpico NORCECA de voleibol masculino, donde enfrentará a Canadá por el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El conjunto cubano se impuso con parciales de 32-30, 25-19 y 25-15 en el Avenir Centre de Moncton y disputará la final este sábado a las 7:00 de la noche, hora del Atlántico, ante el equipo anfitrión.

CUBA RESISTE EN UN INTENSO PRIMER SET

República Dominicana, que había llegado al encuentro con pocas expectativas, volvió a sorprender durante el torneo y estuvo cerca de quedarse con el primer parcial.

Los dominicanos dispusieron de seis puntos para set, pero Cuba logró resistir y finalmente se impuso 32-30 para tomar ventaja en el partido.

A partir del segundo parcial, Cuba controló las acciones y amplió progresivamente la diferencia hasta completar la barrida.

Los cubanos dominaron ampliamente en ataque, con 51 puntos frente a 35 de República Dominicana, además de superar a los dominicanos 16-7 en bloqueos y 4-3 en servicios directos.

LÓPEZ ENCABEZA LA OFENSIVA CUBANA

El capitán cubano Miguel López fue el máximo anotador del encuentro con 23 puntos. Marlon Yant aportó 14 y Robertlandy Simón sumó 10.

Alejandro González y David Fiel contribuyeron con ocho puntos cada uno. Fiel lideró el bloqueo del partido con cinco, mientras López, Simón y Christian Thondike consiguieron tres cada uno.

Thondike, reconocido como el mejor acomodador del Campeonato Continental celebrado esta semana, terminó con siete puntos y 32 acomodadas efectivas.

Por República Dominicana, el opuesto Adrián Figueroa encabezó la ofensiva con 16 puntos, 11 de ellos en el primer set. Moisés Ortiz agregó 10, incluidos cuatro bloqueos.

REPÚBLICA DOMINICANA BUSCARÁ EL BRONCE

Tras quedar fuera de la final, República Dominicana enfrentará este sábado a México por la medalla de bronce. El partido está programado para las 4:30 de la tarde.

Los dominicanos ya derrotaron a México en los cuartos de final del Campeonato Continental disputado el pasado lunes.

El entrenador cubano, Jesús Cruz López, destacó la importancia del partido por el título, debido a que estará en juego la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Tenemos que jugar muy buen voleibol para ganar mañana. Contra República Dominicana tuvimos que luchar durante todo el partido, desde el primer set, que fue muy difícil. Pero al final conseguimos la victoria”, expresó.

De su lado, Alejandro González Rodríguez reconoció la resistencia dominicana en el primer parcial.

“República Dominicana hizo un buen trabajo en el primer set. Salió con mucha emoción y estaba jugando bien. Lo hizo bastante bien, pero nosotros hicimos un mejor trabajo para ganar el primer set y el partido”, señaló.

of-am