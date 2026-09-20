Estados Unidos vence a RD y conquista oro Copa Panam 2026

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LEÓN, México.- Estados Unidos derrotó 3-0 a República Dominicana este viernes y recuperó el título de la Copa Panamericana Femenina de Voleibol, en una final disputada en León, Guanajuato.

El conjunto estadounidense se impuso con parciales de 28-26, 25-19 y 25-18 para conquistar su octava medalla de oro en la historia del torneo y regresar a la cima por primera vez desde 2019.

Las dominicanas, campeonas defensoras, tuvieron que conformarse con la medalla de plata, la número 11 que consiguen en la competición. República Dominicana suma además seis títulos y tres preseas de bronce.

ESTADOS UNIDOS SE IMPONE EN LOS MOMENTOS CLAVE

El primer set fue el más disputado de la final. Estados Unidos llegó a colocarse 24-21, pero las Reinas del Caribe reaccionaron y, con un bloqueo de Florangel Terrero, igualaron 24-24.

Ambos equipos intercambiaron ventajas hasta que dos errores de República Dominicana permitieron a las estadounidenses quedarse con el parcial 28-26.

Estados Unidos mantuvo el control en el segundo set y consiguió una ventaja que las dominicanas no pudieron recortar. Un ataque de Temitayo Thomas-Ailara puso el marcador 24-19 y un error ofensivo de las caribeñas cerró el parcial 25-19.

En el tercer set, la igualdad se mantuvo durante los primeros puntos, pero el conjunto estadounidense volvió a tomar distancia gracias a su ofensiva. Jessica Mruzik y Claire Hoffman contribuyeron a ampliar la ventaja, mientras que Callie Schwarzenbach consiguió el punto que sentenció el campeonato con un ataque para el 25-18.

DOMINIO OFENSIVO DE LAS CAMPEONAS

Estados Unidos dominó el renglón ofensivo con 56 puntos de ataque frente a 35 de República Dominicana y también tuvo ventaja en servicios directos, 3-1.

Las Reinas del Caribe superaron a las estadounidenses en bloqueos, 8-5, y cometieron menos errores, al conceder 14 puntos por esta vía frente a los 20 de su rival.

Schwarzenbach encabezó la ofensiva estadounidense con 15 puntos, seguida por Mruzik y Thomas-Ailara, con 12 cada una, mientras Caitlin Baird aportó 10.

Por República Dominicana, Flormarie Heredia fue la máxima anotadora del partido con 16 puntos.

El entrenador estadounidense, Erik Sullivan, destacó la respuesta de su equipo ante la presión ejercida por las dominicanas durante la final.

“Estoy muy contento con la manera en que jugamos. República Dominicana es un rival muy fuerte. Hacen muchas cosas para ponerte bajo presión y, por momentos, nos exigieron muchísimo. Me alegra que hayamos respondido bien y estoy muy contento de ganar la medalla”, expresó.

La capitana estadounidense, Rachel Fairbanks, también resaltó la evolución del conjunto durante el torneo y consideró que el equipo se consolidó como grupo a medida que avanzó la competición.

of-am