Advierte sobre presión por aumento estudiantes haitianos

El senador del Distrito Nacional advirtió este jueves presión sobre el sistema educativo por aumento de matrícula haitiana.

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SANTO DOMINGO.– El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, advirtió que el crecimiento de la matrícula de estudiantes haitianos, junto con la reducción de alumnos dominicanos y el aumento de niños sin cupo en las escuelas públicas, evidencia una creciente presión sobre el sistema educativo y deficiencias de planificación que el Gobierno debe atender con urgencia.

El legislador del partido Fuerza del Pueblo señaló que la matrícula de estudiantes haitianos pasó de poco más de 25 mil en 2007 a más de 205 mil en 2025, un incremento de 716%.

Indicó que, durante ese período, mientras se incorporaron más de 180 mil estudiantes haitianos, unos 141 mil 500 dominicanos dejaron las aulas.

GARANTIZAR DERECHO CONSTITUCIONAL A LA EDUCACION

El legislador afirmó que el 94.7% del incremento de estudiantes extranjeros registrado corresponde a nacionales haitianos, según los datos oficiales utilizados en su análisis.

Fernández sostuvo que el derecho constitucional a la educación debe garantizarse, pero consideró que esto no exime al Estado de aplicar una política migratoria ordenada y fortalecer el control fronterizo.

A su juicio, una migración desordenada genera presiones adicionales sobre servicios como salud, seguridad, finanzas públicas y educación.

CUESTIONA PROGRAMA TEMPORAL HACIA COLEGIOS

El senador también cuestionó el programa gubernamental que otorga bonos para colocar temporalmente en colegios privados a estudiantes que no encuentran espacio en las escuelas públicas.

Recordó que la iniciativa fue presentada en 2022 como una medida transitoria mientras se construían nuevas aulas, pero aseguró que tres años después la cantidad de estudiantes sin cupo se había triplicado, aumentando también el gasto público.

Fernández llamó al Gobierno y a la sociedad a abordar el problema mediante una combinación de control migratorio, planificación educativa, ampliación de la infraestructura escolar y protección de los recursos públicos.

an/am