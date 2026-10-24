Estrellas vencen 8-3 al Licey y Escogido derrota 9-5 las Águilas

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SANTO DOMINGO.– Las Estrellas Orientales derrotaron 8 carreras por 3 a los Tigres del Licey, mientras los Leones del Escogido vencieron 9-5 a las Águilas Cibaeñas, en dos de los encuentros correspondientes a la temporada 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

ESTRELLAS SUPERAN AL LICEY

Las Estrellas consiguieron la victoria frente a los Tigres en el estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís, al imponerse por diferencia de cinco carreras.

El triunfo permitió al conjunto oriental sumar una importante victoria ante uno de los equipos tradicionales del campeonato, en una temporada en la que los seis clubes buscan avanzar a la postemporada.

El Licey, que había comenzado el torneo con un desempeño destacado, no pudo evitar el revés ante el equipo verde.

ESCOGIDO SE IMPONE A LAS ÁGUILAS

En el estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo, los Leones del Escogido derrotaron 9 carreras por 5 a las Águilas Cibaeñas, en un encuentro que favoreció a los locales.

La victoria representa un resultado importante para el conjunto escarlata, que busca mejorar su posición en la tabla y mantenerse en la pelea por la clasificación.

Las Águilas, por su parte, no pudieron contener la ofensiva de los Leones y terminaron cediendo el partido por cuatro carreras.

CONTINÚA LA LUCHA EN LIDOM

Los resultados mantienen el interés en la fase regular del campeonato otoño-invernal, que reúne a las Estrellas Orientales, Tigres del Licey, Leones del Escogido, Águilas Cibaeñas, Gigantes del Cibao y Toros del Este.

La competencia continuará con nuevos enfrentamientos entre los seis conjuntos, en busca de los puestos que garantizan el avance a la siguiente etapa del torneo.

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