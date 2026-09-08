Esther Ramírez representará a RD Mundial de Ajedrez FIDE

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– La joven ajedrecista dominicana Esther Mariel Ramírez Tavera representará a República Dominicana en el Campeonato Mundial de Ajedrez de Jóvenes Sub-7 a Sub-17 FIDE 2026, que se celebrará del 13 al 21 de octubre en Roquetas de Mar, provincia de Almería, España.

Ramírez Tavera ha sido oficialmente invitada e inscrita para competir en la categoría Femenina Sub-9 (Girls U9) del certamen, organizado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) y la Federación Española de Ajedrez.

La joven atleta cursa el cuarto grado del nivel primario en el Colegio Centro Educativo Las Américas, perteneciente al Distrito Educativo 10-04 de Santo Domingo Este.

Durante su participación en el certamen mundial, Esther estará acompañada por su padre, el Maestro FIDE Braulio Ramírez, quien se desempeñará como jefe de la delegación dominicana.

Respaldo institucional

La participación de la joven ajedrecista cuenta con el respaldo del Gobierno dominicano, a través del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), el Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC), el Ministerio de Educación (MINERD), el Comité Olímpico Dominicano (COD) y la Federación Dominicana de Ajedrez (FDA).

El presidente de la FDA, Wily González, destacó la importancia de la presencia de Esther en la cita mundialista.

“Esther Ramírez representa el futuro del ajedrez dominicano. Su disciplina académica y su talento sobre el tablero son un motivo de orgullo para el deporte nacional”, afirmó González.

Asimismo, agradeció el respaldo de las instituciones que hacen posible la participación de la joven atleta y destacó la colaboración de su padre, el maestro FIDE Braulio Ramírez.

“Su colaboración hace posible que nuestros jóvenes talentos lleven la bandera tricolor a los escenarios más exigentes del mundo”, agregó.

11 rondas en España

El Campeonato Mundial de Jóvenes se disputará bajo el Sistema Suizo, a 11 rondas, en las instalaciones del Hotel Evenia Zoraida Beach Resort, en Roquetas de Mar.

La delegación dominicana tiene previsto viajar a España el 12 de octubre, desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), con el objetivo de participar en una de las principales competencias internacionales del calendario juvenil de ajedrez.

La participación de Esther Ramírez representa una oportunidad para continuar proyectando el talento joven del ajedrez dominicano en escenarios internacionales y fortalecer la presencia del país en las categorías formativas de esta disciplina.

of-am