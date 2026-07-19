¿Está decepcionado de Dios?

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Las diferentes situaciones que el hombre ha tenido que enfrentar, en los momentos históricos, ha llevado a que las generaciones siguientes interpreten y reinterpreten los acontecimientos del pasado, como también las múltiples actitudes y aptitudes pasadas. El simple hecho de no encontrar respuestas por el hombre y en el hombre, les ha llevado a decepcionarse y culpar a un posible invento de la existencia de Dios.

Decir que hablar de un Dios es porque no se puede explicar los diferentes fenómenos naturales y circunstancias sociales, constituye un absurdo y falta de respeto a los que profesan la fe en Dios. No hay que insultar ni al que cree en Dios ni al que no cree, porque todo ser humano tiene las mismas prerrogativas y decide cómo aferrarse o no a ellas. Es innegable que existen elementos que prueban la existencia de Dios.

Es Dios una decepción humana?

Es evidente que si alguien busca a Dios desde la perspectiva humana y en las cosas existentes, no lo va a encontrar, ya que el hombre sólo tiene alcance a lo físico o materia. Sin embargo, si se analiza el origen de éstas cosas, podrá encontrar una mente Poderosamente Creativa, Inteligente, con Sabiduría y Planificadora que dio existencia a todas las cosas y al ser humano.

Quién es Dios? Dios es Espíritu, es Ser, Eterno, Vida y Amor, entre otras excelentes virtudes. El es el Creador de todas las cosas, todas las cosas naturales existen, porque él les dio existencia, sin él nada existiera. Cómo percibir este mundo sideral y de seres vivos sin un Dios Creador. Los tiempos pasados y presentes reivindican que un Dios sustenta la permanencia de todas las cosas creadas.

Las teorías evolucionistas son hermosas de estudiar, pero hablan de eslabón perdidos, de que hay que seguir investigando y de que lo nuevo reemplaza lo viejo; eso no es avance, es retroceso o estancamiento. Las cosas que ya están no basta con negar su origen, ni con teorizar sobre el «Homo- sapiens». De éstos no hay ninguna evidencia de haber evolucionado a ser humano ni es prudente hablar de varias décadas de milenios de la existencia humana.

Los males que decepcionan al hombre no son culpa de Dios, ellos son evidencias de que hay un Dios perfectamente moral, que no tiene ninguna relación con el mal. El hecho de que el hombre ha querido vivir sin Dios, le ha llevado a ser incrédulo y desobediente, cuyo resultado es sufrimiento, maldad, muerte y todo tipo de destrucción moral, social, material y sobre todo espiritual; el hombre es una dicotomía, como el mismo lo expresa en los valores MORALES y ESPIRITUALES.

Es indispensable que el hombre se encuentre con ese Dios, a quien ha negado, o desobedecido. El bienestar del ser humano radica en ese Dios, invisible como el viento, pero que se manifiesta tan evidente como las olas del mar, o el mover de las hojas de los árboles. Todos aprobamos lo que lo bueno y decente, pero nos arrojamos a lo inmundo y a la incredulidad; arrepentirse y cambiar el rumbo es de seres sabios: Dios es nuestro amparo y norte a seguir.

Mientras el hombre se aparta y niega a su Creador, Dios como Padre amoroso anda detrás del bienestar de sus criaturas. Dios se hizo hombre en Jesucristo, para una mejor comunicación con éstas, y venir a ser propiciatorio de las faltas (pecados) que hayan cometidos. Jesucristo es la solución a todos los conflictos contra el Dios y Padre de Cristo, y de los cristianos. Volver a Dios por medio de su Hijo es una bendición y privilegio.

La muerte del ser humano no es el fin. El propósito es ser eterno, pero no en esta dimensión, sino en una superior, la cual Dios dará a todo ser humano, mediante la resurrección y transformación de éstos a una vida incorruptible, inmortal, espiritual y de poder. Si el futuro es tan glorioso, entonces, el origen también lo fue; venimos de un Dios tan real y verdadero, como estamos tan seguros de nuestro glorioso futuro: Dios no es una decepción, más bien, es nuestro Creador y Sustentador, en él vivimos y viviremos por Cristo.

jpm-am