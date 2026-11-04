ESPAÑA: Llaman a fortalecer la unidad países iberoamericanos

MADRID, 04/11/2026.- Los reyes de España Felipe y Letizia y el presidente del gobierno Pedro Sánchez (i), en la inauguración oficial de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, este miércoles en Madrid.- EFE/ Daniel González

MADRID, ESPAÑA.– El rey Felipe VI y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, abogaron este miércoles por fortalecer los vínculos políticos, económicos y comerciales entre los países iberoamericanos, ante el escenario internacional marcado por la fragmentación geopolítica, las tensiones comerciales y los desafíos al orden internacional.

Ambos dirigentes expresaron sus planteamientos durante el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, celebrado en la plaza de toros de Las Ventas, en Madrid, como parte de las actividades de la XXX Cumbre Iberoamericana, que reúne a representantes de los 22 países que integran la comunidad.

Felipe VI defendió el fortalecimiento de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, y destacó los acuerdos comerciales renovados con Chile y México, así como el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

El monarca sostuvo que España continuará trabajando para conseguir una relación más estrecha y ambiciosa, que genere beneficios concretos para las empresas y los ciudadanos de ambas regiones.

COOPERACIÓN FRENTE AL PROTECCIONISMO

Durante su intervención, el rey advirtió que la fragmentación geopolítica y las tensiones comerciales ponen a prueba las reglas que durante décadas contribuyeron a la estabilidad y la prosperidad económica.

En ese contexto, consideró que la respuesta no debe ser el aislamiento ni el proteccionismo, sino el impulso de una economía abierta, sustentada en reglas comunes y en la cooperación entre países que comparten intereses y valores.

También destacó el potencial de Iberoamérica en materia energética, biodiversidad, minerales y recursos naturales, y consideró que la región puede desempeñar un papel importante ante la creciente demanda mundial de energía limpia y la búsqueda de socios comerciales confiables.

Por su parte, Pedro Sánchez defendió la necesidad de que la Cumbre Iberoamericana se convierta en un espacio de concertación y respuesta conjunta frente a los desafíos globales. Consideró necesario fortalecer la unidad de los países de la región, independientemente de sus diferencias políticas e ideológicas.

El jefe del Gobierno español sostuvo que estos encuentros deben servir para construir alianzas y defender la legalidad internacional, en momentos en que algunas potencias cuestionan las reglas que sustentan las relaciones entre los Estados.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CAMBIO CLIMÁTICO

Sánchez también planteó la importancia de alcanzar acuerdos regionales sobre la regulación de la inteligencia artificial, así como coordinar políticas frente al cambio climático y sus consecuencias económicas y sociales.

En un conversatorio celebrado durante el encuentro empresarial, en el que participaron los presidentes de República Dominicana, Luis Abinader; Costa Rica, Laura Fernández; Bolivia, Rodrigo Paz, y el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, el mandatario español destacó la necesidad de establecer mecanismos de cooperación para afrontar las transformaciones tecnológicas y proteger los derechos de los ciudadanos.

Entre las iniciativas que se espera impulsar en la cumbre figuran una alianza iberoamericana sobre inteligencia artificial, una red de protección civil para responder a desastres naturales y mecanismos de cooperación para facilitar la movilidad y formación de los jóvenes.

LLAMADO A FORTALECER LOS VÍNCULOS EMPRESARIALES

En la actividad también intervino el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, quien llamó al sector privado a involucrarse activamente en el fortalecimiento del espacio económico iberoamericano.

La XXX Cumbre Iberoamericana se desarrolla en Madrid los días 4 y 5 de noviembre, con una agenda centrada en la cooperación política, económica, tecnológica y social, en medio de importantes diferencias ideológicas entre algunos de los gobiernos participantes.

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