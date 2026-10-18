ESPAÑA: Apresan dominicano buscado por asesinato en RD

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BARCELONA.- Agentes del Grupo de Fugitivos de la Policía Nacional detuvieron en Barcelona a un delincuente sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención (OID) emitida por las autoridades judiciales de la República Dominicana por un delito de asesinato, castigado con hasta 30 años de prisión.

Sobre el hecho en República Dominicana, la Policía dijo que el sospechoso descendió de su vehículo y disparó a sangre fría contra dos personas, causando la muerte de una de ellas y dejando a la otra en estado crítico.

Tras cometer el crimen, el hombre huyó a España. Agentes del Grupo de Fugitivos de Barcelona iniciaron una investigación para localizarlo y lograron arrestarlo en la capital catalana.

El detenido fue puesto a disposición judicial dada la gravedad de los hechos que se le atribuyen y quedó a la espera de su extradición a la República Dominicana.