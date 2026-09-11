Escogido apuesta por talento de Elián Peña tras Draft de LIDOM

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SANTO DOMINGO.- Los bicampeones nacionales Leones del Escogido seleccionaron al campocorto Elián Peña como su primera escogencia en el Sorteo de Novatos 2026 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), luego de tomarlo con el tercer pick general.

El gerente general del conjunto escarlata, Carlos Peña, destacó las condiciones ofensivas del joven jugador, particularmente su capacidad para reconocer la zona de strike y su enfoque en el plato.

“Tiene un conocimiento de la zona de strike superior por su gran enfoque para batear. Su talento es innato para hacerlo consistentemente y es algo en lo que nos enfocamos bastante para desarrollar y entendemos que su tendencia es seguir creciendo”, afirmó el ejecutivo.

UN PROSPECTO DE LOS METS

Elián Peña, de 18 años, es considerado por MLB Pipeline como el tercer mejor prospecto de la organización de los New York Mets, equipo que lo firmó durante la clase internacional de 2025 por un bono de 5 millones de dólares.

El jugador, oriundo de Azua de Compostela, participó este verano entre los niveles Clase A y Clase A Avanzada, donde dejó números destacados en 112 partidos.

Peña registró .255 de promedio de bateo, .739 de OPS, ocho jonrones, 50 carreras remolcadas y 82 anotadas, además de conectar 20 dobles y tres triples y estafarse 30 bases.

BUEN BATE Y PROYECCIÓN DEFENSIVA

Los reportes de los scouts destacan no solo sus condiciones ofensivas, sino también su proyección para convertirse en un campocorto sólido defensivamente, con un brazo considerado por encima del promedio.

Estas características llevaron al Escogido a apostar por Peña como su primera selección en el sorteo, con la expectativa de que pueda continuar desarrollando su talento y convertirse en una pieza importante para la organización.

PEÑA AGRADECE LA OPORTUNIDAD

Tras conocer su selección, el joven pelotero expresó su satisfacción por ingresar a las filas de los 18 veces campeones nacionales.

“Le doy gracias a Dios por la oportunidad y me siento muy orgulloso. Espero hacer el trabajo y que sigan llegando más batazos grandes, como el Caminerazo”, manifestó Peña.

El jugador también agradeció a su madre y al resto de su familia por el respaldo recibido durante sus primeros pasos en el béisbol profesional.

of-am