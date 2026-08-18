Escogen dominicana líder de opinión foro entre 200 médicos

El foro sobre obesidad fue celebrado los días 14 y 15 de agosto de este 2026 en Panamá.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

PANAMÁ.— La doctora dominicana Tammy Toribio fue seleccionada como la única médica de República Dominicana para integrar un grupo de 20 líderes de opinión digital (DOL) que participaron en un entrenamiento especializado durante el Foro Latinoamericano Value Expertos “Vive Ligero”, celebrado los días 14 y 15 de agosto en Panamá.

El encuentro, vinculado a iniciativas de Novo Nordisk, reunió a más de 200 médicos de distintos países de Latinoamérica para analizar la obesidad desde una perspectiva clínica, científica y multidisciplinaria.

Entre los especialistas participantes figuraron profesionales de cardiología, endocrinología y nutrición, quienes abordaron los avances en el diagnóstico, manejo y tratamiento de la obesidad, así como su relación con enfermedades crónicas y la salud metabólica.

SELECCIÓN DE LÍDERES DIGITALES

De los profesionales participantes, 20 fueron escogidos para recibir un entrenamiento especial como Digital Opinion Leaders (DOL), debido a su capacidad de influencia y alcance en plataformas digitales.

Toribio fue la única dominicana seleccionada para este reducido grupo, integrado por médicos que utilizan las redes sociales para educar y divulgar información científica sustentada en evidencia.

Durante la capacitación, los especialistas fortalecieron sus conocimientos y herramientas para comunicar contenidos médicos de manera responsable, clara y accesible.

OBESIDAD COMO ENFERMEDAD CRÓNICA

Uno de los principales enfoques del foro fue la necesidad de desmitificar la obesidad y reconocerla como una enfermedad crónica, biológica y multifactorial, alejándola de los estigmas y de la percepción de que constituye únicamente un problema de voluntad individual.

El concepto “Vive Ligero” promueve un abordaje integral del exceso de peso, orientado a mejorar la salud y calidad de vida, reducir el riesgo de diabetes y enfermedades cardiovasculares y renales, y favorecer una mayor movilidad y bienestar de los pacientes.

an/am