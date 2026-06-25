Equipos especializados FFAA de la RD salieron hacia Venezuela

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Santo Domingo, 25 jun .- La República Dominicana envió este jueves equipos especializados de búsqueda, rescate y atención de emergencias a Venezuela, tras los dos potentes terremotos que hasta el momento dejan 164 muertos y 971 heridos en ese país.

Los mismos forman parte de las Fuerzas Armadas dominicanas y su labor consistirá en «apoyar las labores que realizan las autoridades venezolanas.

Partieron hacia Venezuela por mandato del presidente dominicano Luis Abinader, quien tomó esa decisión tras sostener la víspera una conversación con su homóloga de Venezuela, Delcy Rodríguez,.

El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, según informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un «doblete sísmico», un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona.

pma