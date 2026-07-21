Entérate NY (OPINION)

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Periodismo Informativo y Crítico al Servicio de la Comunidad

►¿Conspiración en PRM-NY?: Entérate NY recibió un amplio documento titulado “Malos pasos políticos en PRM-NY”. Ni quito ni pongo: No nos identificamos porque somos amigos y compañeros en el partido de ambas partes. Roberto Rojas, empresario y líder comunitario, con apoyo en la Circunscripción 1-USA entre activistas comunitarios, asociaciones, clubes, taxistas, comerciantes, periodistas, profesionales, políticos, amas de casa y padres de familia, fue nombrado por Enrique García, coordinador internacional del proyecto presidencial de David Collado, como coordinador general en dicha circunscripción. De acuerdo con el documento, Rojas posee influencia, aceptación y una aquilatada trayectoria de servicio comunitario que pocos dirigentes del PRM o de otros partidos dominicanos en EUA pueden exhibir. Diiicen que, durante más de 20 años, a través de la Fundación Hermanos Rojas que dirige, ha desarrollado una laaarga labor social. Decenas de miles de dominicanos en NY y RD se han beneficiado (padres de familia, estudiantes, deportistas, religiosos, amas de casa y personas de escasos recursos), con entrega de equipos deportivos, utiles escolares, sillas de ruedas, camas de hospital, muletas, y ayudas económicas considerables a cientos de asociaciones, clubes y personas con necesidades perentorias y comprobables. ¡Bueeeno!

►Los conspiradores: El documento señala que un grupo de dirigentes de la seccional habría celebrado una reunión “conspirativa” el pasado martes en el local del partido, encabezada por John Sánchez, Scarlin Cabral, Edgar Núñez, Víctor Guaba, Franklin Trinidad, Roberto Florimón y Rafaelito Núñez con el propósito de boicotear la labor política y procurar la destitución de Roberto Rojas como coordinador. En El Bronx se comenta que la situación representaría «salir de Guatemala para Guatepeor». Otros, recordaron el merengue = https://www.youtube.com/watch?v=oZIupSpyRWQ&list=RDoZIupSpyRWQ&start_radio=1 Diiicen que decenas de perremeístas fueron invidados a participar, pero rechazaron conspirar contra Rojas. Hay que destacar que la mayoría de los precandidatos presidenciales del partido estuvieron detrás de Rojas. ¡Bueeeno! Un religioso, por su parte, citó el pasaje bíblico de Lucas 6:43-45, que enseña que el árbol se conoce por sus frutos, y concluyó que las acciones de cada persona reflejan lo que hay en su corazón. En ese sentido, expresó: “Al árbol que da los frutos más dulces es al que más piedras le tiran.” En El Bronx comentan que la situación representaría «salir de Guatemala para Guatepeor». Un religioso, por su parte, citó el pasaje bíblico de Lucas 6,43-45, que enseña que el árbol se conoce por sus frutos, y las acciones de cada persona reflejan lo que hay en su corazón. ¡Ay, ay, ay!

►Parece un traje a la medida: Lo expresado la semana pasada por el aspirante presidencial del PRM y director del INAPA, Wellington Arnaud, también parece ser un «traje a la medida» para otros, según analistas, opinólogos y «sabiólogos» dominicanos en El Bronx. Citan, por ejemplo, el caso de Gonzalo Castillo (El Penco) en el PLD. ¿Por qué? Porque, según sostienen, varios periódicos, medios de comunicación y algunas encuestas lo presentan como si fuera el único aspirante presidencial del PLD, algo que califican totalmente falso. Señalan que: 1. No recorre el país. 2. No se reúne con la dirigencia ni con las bases del partido. 3. No asiste a programas en vivo de radio ni televisión, quizás para evitar imprecisiones como las que, afirman, cometió durante la campaña de 2020. 4. Delega en altos dirigentes de la organización las intervenciones públicas en los medios. 5. Sus discursos más recientes son leídos mediante teleprompter. 6. Se niega a participar en “RD Debate”, organizado por el CODESSD, pautado para el próximo23 de agosto. 7. Incluso, algunos se preguntan, ¿un candidato robot? Ante esto, los llamados todólogos, opinólogos y sabiólogos dicen no entender el afán de presentarlo como el único aspirante presidencial peledeísta, cuando aseguran que no es así. En NY, comentan, “no pasa la prueba del libro Nacho.” Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: “¿Hay manos diestras detrás de todo eso? ¿Gonzalo es manejable y negociable? Porque esto se parece, como escribiera el laureado Gabriel García Márquez, a ‘Crónica de una muerte anunciada’.” ¡Ay, ay, ay! Ver: Wellington Arnaud = https://www.youtube.com/shorts/ORRx2Y0CxaU

“Si Gonzalo no debate, es que no está preparado para gobernar” = https://www.youtube.com/watch?v=Lh2fDBcMJMI

Gonzalo Castillo, “Considera que en esta etapa el debate no tiene valor y prefiere escuchar a la gente de su partido” = https://elnuevodiario.com.do/gonzalo-considera-que-en-esta-etapa-el-debate-no-tiene-valor-y-prefiere-escuchar-a-la-gente-de-su-partido/ ¡Uff!

►Se ha hablado mucho en el Alto Manhattan: Durante la inauguración del Festival del Libro y la Cultura Dominicana en el Alto Manhattan, celebrado del 10 al 12 del presente mes en el George Washington Educational Campus, evento organizado y auspiciado por el Ministerio de Cultura, encabezado por el ministro Roberto Ángel Salcedo; el viceministro Amaury Sánchez; el director de Cultura Dominicana en el Exterior, Rey Andújar; y el director general del Festival del Libro, Pastor de Moya, participaron como invitados especiales el cónsul dominicano en Nueva York, Jesús «Chú» Vásquez; el senador por la provincia Espaillat, Carlos Gómez; el superintendente de Educación, Renzo Martínez; y los diputados por el exterior Cirilo Moronta y Kenia Bidó, entre otras personalidades. Roberto Ángel Salcedo se encargó de cortar la cinta, acompañado por los demás invitados, quienes la sostenían a ambos lados. Pero, sorpresa, después de que el cónsul pronunciara un discurso kilométrico, agotador y, según algunos, cansón, salió en la prensa el titular: “Cónsul RD encabeza apertura del Festival del Libro y la Cultura 2026 en NY”. La información apenas señala que también habló el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, quien destacó el compromiso del Gobierno dominicano con la promoción de la lectura y la expansión cultural en el exterior. Ver = https://elnuevodiario.com.do/jesus-vasquez-encabeza-apertura-del-festival-del-libro-y-la-cultura-dominicana-2026-en-nueva-york/ Algunos asistentes comentaron: “¡Pero, Dios mío!”, otros consideran que ese enfoque puede encajar con lo que se denomina el “síndrome del impostor”, o una percepción de protagonismo que nos corresponde, ¡Ay, ay, ay!

►Señalan a Mamdani: Gracias a nuestros lectores que nos envían informaciones para que la comunidad dominicana esté debidamente enterada. Nos escriben observadores y opinólogos dominicano del Alto Manhattan. Ni quito ni pongo: El alcalde Zohran Mamdani, es señalado de contradecir los valores que ha proclamado, así como los principios que defendió durante su primera campaña. Así lo sostiene Susan Lerner, directora ejecutiva de Common Cause New York. Asimismo, Grace Rauh, directora ejecutiva de Citizens Union, calificó la decisión del alcalde como “decepcionante” y lo instó a reconsiderarla por abandonar el Programa de Fondos de Contrapartida, del Campaign Finance Board (CFB), que hizo posible su exitosa campaña de 2025. Ver = https://www.amny.com/politics/mamdani-2029-reelection-campaign/

►¿Por qué señalan a Mamdani?: Porque decidió no participar en el programa de la CFB de NYC, lo que le permite aceptar donaciones y gastos sin los límites del programa. Recaudó 301,000 dólares en su primera recaudación para su campaña de reelección de 2029, con 6,600 transacciones entre el 10 de junio y el 11 de julio. De ese total, $185,484 dólares, es decir, el 61%, provinieron de donantes fuera de NYC, y $117,057 de residentes de la ciudad. “Esta es una decisión que hemos tomado para intentar reducir la brecha entre los recursos que podríamos recaudar y gastar y los que sabemos que movilizará la oposición”, dijo el alcalde. Según la CFB, los candidatos a la alcaldía que participen en el programa 2029 podrán aceptar hasta $2,500 dólares de un particular, en comparación con los $4,350 dólares permitidos para quienes no participan. Quienes participan están sujetos a límites de gasto, pero pueden recibir una contribución pública equivalente a 8 x 1 sobre los primeros $250 dólares donados por un residente elegible de la ciudad. ¡Ah! Mamdani renunció al aumento de su salario como alcalde. Por lo tanto, mantendrá sus $258,750 dólares en vez de los $305,800 aprobados, una diferencia de $47,050 dólares.

►Como funciona el CFB: Cualquier candidato que reciba fondos del Programa de Fondos de Contrapartida (CFB) en NYC está sujeto a una estricta supervisión y auditoría por parte de la Junta de Financiamiento de Campañas de NYC (NYC-CFB). Esto incluye auditorías rigurosas para revisar cada gasto y donación, verificando que los recursos se usen exclusivamente para la campaña y conforme a la ley. Además, existen límites estrictos sobre cuánto dinero se puede gastar en total y cuánto fondo público puede recibir una campaña. En nombre de la transparencia, las campañas deben revelar públicamente quiénes son sus donantes y en qué invierten los recursos. En cuanto a la elegibilidad, solo califican donaciones de hasta $250 dólares de residentes de NYC. Más información en https://www.cityandstateny.com/ En el caso de candidatos que no participan, aunque no reciben fondos públicos, también están bajo supervisión de la CFB. Deben revelar todas sus finanzas de campaña, cumplir con los límites de contribución y acatar la prohibición de recibir donaciones de corporaciones, compañías de responsabilidad limitada (LLC) o sociedades colectivas. A diferencia de los candidatos que participan y tienen un tope de gastos, los no participantes pueden gastar una cantidad ilimitada de su propio dinero y de los fondos privados que logren recaudar.

► ¿Mark Levine aspira a la Alcaldía en 2029?: El actual contralor de NYC, Mark Levine, descendiente de judíos, fue concejal por el Alto Manhattan y presidente del condado de Manhattan. Está casado con Ivelisse Suárez, oriunda de Santiago de los Caballeros. Tienen dos hijos, Alejandro y Daniel, quienes disfrutan de platos tradicionales dominicanos como mangú, salami, queso frito, arroz, habichuelas y locrio, entre otros. Residen en el vecindario mayoritariamente dominicano de Washington Heights. Levine asumió como contralor de NYC el 1 de enero de 2026, con un mandato que se extiende hasta principios de 2030. Analistas políticos neoyorquinos asumen que buscará ser candidato a la alcaldía en las elecciones de 2029. En la política neoyorquina, el puesto de contralor históricamente sirve como un importante trampolín hacia la alcaldía. Por su perfil en la ciudad y su ciclo electoral, muchos expertos lo consideran un candidato seguro y natural para la contienda. ¡Ay!

►Prohibido a extranjeros: La ley federal de EE. UU. prohíbe que ciudadanos extranjeros realicen contribuciones, donaciones, gastos -incluidos los gastos independientes- o desembolsos, así como que estos sean solicitados, dirigidos, recibidos o efectuados, directa o indirectamente, en relación con cualquier elección federal, estatal o local.

Ver = https://www.fec.gov/help-candidates-and-committees/foreign-nationals/

►Un valor dominicano en NY: Oscar Fernández, oriundo de Santiago de los Caballeros, es un ejemplo del compromiso y la dedicación de los dominicanos en NYC. Con 30 años residiendo en la Gran Manzana, ha dedicado gran parte de su vida al trabajo, al servicio comunitario, al deporte y a actividades religiosas. Actualmente preside la Asociación de Superintendentes de Edificios de NY. Cada semana dedica tiempo a visitar iglesias como La Encarnación, Reina de los Mártires y Santa Margarita María, en El Bronx, participando activamente y compartiendo mensajes de orientación para niños, jóvenes y familias. Asimismo, aconseja a las nuevas generaciones que practiquen el bien, sean obedientes a sus padres y respeten a las personas mayores. En el ámbito deportivo, Fernández forma parte de Los Taínos del Bronx, en Crotona Park, donde ofrece orientación a niños y jóvenes de entre 4 y 18 años, promoviendo la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Oscar, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: La familia con niños pequeños debenm prestar atención a posibles riesgos relacionados con pintura con plomo en viviendas antigua. . La ciudad de NYC ofrece información en https://www.nyc.gov/content/leadfree/pages/

►Cultura General: Cortarse el pelo uno mismo puede ir más allá de una decisión práctica o impulsiva y tener un trasfondo psicológico significativo. Según los expertos, este acto puede reflejar un deseo de control, la necesidad de expresar emociones intensas o una búsqueda de renovación, especialmente en momentos de transición personal, como rupturas, cambios de vida o períodos de estrés prolongado. El cabello tiene un componente emocional y cultural, por lo que un cambio drástico puede simbolizar la intención de dejar atrás el pasado o afrontar nuevas etapas.

►Salud: Dormir mal tiene consecuencias inmediatas que se reflejan en distintas áreas de la vida cotidiana. La falta de sueño afecta el desempeño en el trabajo y los estudios, además de reducir la capacidad de concentración y aumentar la fatiga física, mental y aumento de peso.

Según la American Heart Association, un descanso insuficiente provoca alteraciones hormonales que pueden elevar los niveles de estrés y afectar el control de emociones, lo que incrementa el riesgo de errores y conflictos en entornos laborales y educativos.

►Cita: “La ingratitud es la amnesia del corazón.” (Gaspar Betancourt fue escritor y periodista cubano, 1803-1866)

►Dólar y Euro hasta este domingo 19: Compra del dólar = $57.53 y venta = $59.84; Compra euro = $66.03 y venta = $69.38

►Precios combustibles: Del 18 al 24 de junio: Gasolina Premium = $338.10 Gasolina Regular = $302.50; Gasoil Optimo = $290.10; Gasoil Regular = $254.80; Gas licuado = $135.20; Gas natural = $43.97; cilindros de 100 libras = $3,380.07; de 50 libras = $1,690.04; de 25 libras = $845.02 de 15 libras = $507.01.

►Para comunicarse con nosotros: santodomingoaldia@yahoo.com