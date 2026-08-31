Empresa dominicana adquiere Cementos Fortaleza El Salvador

La planta cuenta con una capacidad de 350,000 toneladas de cemento al año

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SANTO DOMINGO.– Cemento PANAM, empresa filial del Grupo ESTRELLA, anunció la adquisición de Cementos Fortaleza en El Salvador, una operación con la que amplía su presencia en el mercado de materiales de construcción de Centroamérica y el Caribe.

Como parte del acuerdo, incorporará la planta de producción ubicada en Acajutla, El Salvador, con una capacidad instalada de 350,000 toneladas de cemento anuales. La transacción contó con el respaldo financiero del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (BLADEX), el Banco de América Central (BAC) y Global Bank.

Con esta adquisición, extiende sus operaciones a un tercer mercado, luego de su presencia en República Dominicana y Panamá, donde opera bajo la marca Cemento BAYANO.

Giuseppe Maniscalco, presidente de la División Industrial de ESTRELLA, destacó que la entrada al mercado salvadoreño representa un paso relevante dentro de la estrategia de expansión regional de la compañía.

DESTACA COMO PASO IMPORTANTE LA ADQUISICION

“Ejecutar esta operación en El Salvador representa un paso importante para Cemento PANAM. Desde República Dominicana continuamos fortaleciendo una plataforma de producción de cemento con visión regional, integrando nuestra experiencia a nuevos mercados y generando oportunidades para seguir contribuyendo al desarrollo de Centroamérica y el Caribe”, afirmó.

PANAM cuenta con un portafolio que incluye cemento, concreto y agregados y forma parte del Grupo ESTRELLA, organización con 43 años de trayectoria y presencia en 16 países de Centroamérica y el Caribe.

El grupo desarrolla además proyectos de infraestructura, construcción, inmobiliaria y prefabricados de hormigón, así como actividades vinculadas a la producción y comercialización de acero y otros materiales de construcción.

Su estrategia de diversificación también abarca inversiones en los sectores energético, hospitalario, aeroportuario, ferretero y de medios de comunicación, como parte de su plan de crecimiento y expansión regional.

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