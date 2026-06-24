Autoridades RD cancelan alerta tras el terremoto en Venezuela

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SANTO DOMINGO.- Las autoridades dominicanas cancelaron la alerta preventiva que había sido emitida tras el fuerte terremoto registrado este miércoles en Venezuela, luego de que los organismos internacionales de monitoreo descartaran una amenaza significativa de tsunami para la República Dominicana y el resto del Caribe.

De acuerdo con los informes más recientes:

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos retiró la amenaza de tsunami emitida inicialmente para varias zonas del Caribe.

En consecuencia, las autoridades dominicanas levantaron las medidas preventivas adoptadas para las costas del país y reanudaron las condiciones normales de vigilancia.

Aunque la alerta fue cancelada, los organismos de protección civil mantienen el monitoreo de la actividad sísmica debido a la posibilidad de réplicas en Venezuela.

of-am