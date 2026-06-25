Pacheco resalta armonía entre Senado y Cámara de Diputados

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SANTO DOMINGO.– El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, destacó la estrecha coordinación existente entre ese órgano legislativo y el Senado de la República, asegurando que dicha armonía ha permitido avanzar en la aprobación de importantes iniciativas para responder a las necesidades de la sociedad dominicana.

Durante una entrevista en el programa radial El Gobierno de la Mañana, de la emisora Z101, Pacheco afirmó que el actual período legislativo ha estado marcado por niveles de cooperación sin precedentes entre ambas cámaras del Congreso Nacional.

“Nunca antes en el Congreso Nacional habíamos tenido una armonía mayor entre senadores y diputados como la que existe en este período”, expresó.

El legislador sostuvo que tanto el Senado como la Cámara de Diputados mantienen una coordinación permanente para analizar, debatir y consensuar proyectos de ley, tomando en cuenta las opiniones de los sectores que pudieran verse impactados por las distintas iniciativas legislativas.

Cesantía laboral no será modificada

Al abordar el proyecto de reforma al Código de Trabajo, Pacheco reiteró que la figura de la cesantía laboral permanecerá intacta y aseguró que existe consenso en el Congreso sobre ese punto.

“La cesantía no se toca. Lo ha dicho el presidente de la República y también existe consenso en el Congreso Nacional sobre ese particular”, manifestó.

Explicó que aún persisten diferencias técnicas y de criterio entre algunos sectores involucrados en la discusión, por lo que consideró necesario continuar el diálogo para lograr una legislación ampliamente aceptada y que preserve la estabilidad laboral del país.

Abierto a revisar aspectos del Código Penal

Respecto a las críticas surgidas tras la aprobación de la Ley 74-25 que instituye el nuevo Código Penal, el presidente de la Cámara de Diputados señaló que cualquier legislación puede ser revisada en el futuro si se alcanzan los consensos necesarios.

Indicó que es fundamental mantener un equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho al buen nombre, al tiempo que defendió la permanencia de sanciones por difamación, aunque se mostró dispuesto a evaluar la proporcionalidad de las penas establecidas.

Pacheco resaltó que el nuevo Código Penal incorpora tipificaciones modernas que fortalecen la persecución de delitos que anteriormente no estaban contemplados de manera adecuada en la legislación dominicana.

PRM se prepara para el proceso electoral de 2028

En el plano político, el dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) informó que esa organización desarrolla un proceso de revisión de sus estatutos y estructura interna con miras a los comicios de 2028.

Afirmó que el desafío electoral requerirá que el partido fortalezca su organización y seleccione a sus mejores dirigentes para encabezar las boletas municipales, congresuales y presidenciales en los procesos pautados para febrero y mayo de ese año.

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