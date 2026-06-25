Pondrán en escena la comedia “Una Hora de Tranquilidad”

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SANTO DOMINGO.- Tras el éxito alcanzado con La Verdad, su primera producción teatral que agotó todas sus funciones, Bougroup regresa a los escenarios con “Una Hora de Tranquilidad”, una divertida comedia del reconocido dramaturgo francés Florian Zeller que combina humor, situaciones inesperadas y una aguda reflexión sobre las relaciones humanas.

La puesta en escena, dirigida por Pepe Sierra, se presentará los días 18, 19, 25 y 26 de septiembre, a las 8:30 de la noche, en la sala Manuel Rueda de la Escuela de Bellas Artes. Las boletas estarán disponibles a partir del 22 de junio a través de Uepa Tickets.

La producción reúne a un destacado elenco integrado por José Guillermo Cortines, Nashla Bogaert, David Maler, Vicente Santos, Graciella Dietsch y Yasser Michelén, quienes dan vida a una historia cargada de ritmo, ironía y constantes giros.

La trama gira en torno a Miguel, un hombre elocuente y manipulador cuyo único deseo es disfrutar, en absoluta tranquilidad, de un valioso álbum de jazz recién adquirido. Sin embargo, lo que parece una meta sencilla se convierte en una misión imposible cuando una serie de imprevistos trastoca sus planes.

Cada intento por conseguir esa anhelada hora de paz desencadena situaciones cada vez más caóticas, transformando una mañana perfecta en una auténtica pesadilla llena de humor y enredos.

A través de las risas y los conflictos cotidianos, Una Hora de Tranquilidad invita al público a reflexionar sobre la convivencia, las excusas que construimos para escapar de nuestras responsabilidades y esas pequeñas obsesiones que terminan revelando aspectos profundos de nuestra personalidad.

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