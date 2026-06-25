Terremotos Venezuela causan unos 32 muertos y 700 heridos

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CARACAS, 25 de junio.- Dos fuertes terremotos han sacudido este miércoles el Caribe venezolano y el centro del país con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal ha sido un sismo de magnitud 7,5, ha actualizado el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

Las autoridades han precisado que el primer movimiento telúrico, inicialmente reportado con una magnitud de 7,2, fue reclasificado como un sismo precursor del terremoto de 7,5, tras el análisis de los registros sísmicos.

Este «doblete sísmico«, ocurrido a las 18:00 hora local (0:00 hora peninsular española), es un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, por lo que la información oficial fue actualizada para identificar al sismo de magnitud 7,5 como el evento principal.

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, ha confirmado el desplome de varias edificaciones en Caracas y el despliegue de seguridad para realizar labores de rescate.

PRESIDENTA DECLARA ESTADO EMERGENCIA

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se ha dirigido a la población mediante una intervención en la televisión estatal, en la que ha confirmado que se han registrado 20 réplicas y ha declarado el estado de emergencia, con suspensión de clases para este jueves. Horas después, ha confirmado las primeras 32 muertes oficiales y más de 700 heridos.

Las autoridades han pedido a la ciudadanía no permanecer dentro de las viviendas y edificios. Miles de venezolanos están pasando la noche en las calles protegiéndose de posibles derrumbes. El alcalde de la localidad de Baruta, Darwin González, ha confirmado que las labores de rescate en las estructuras colapsadas por los terremotos han concluido con tres muertos hasta el momento y se ha logrado rescatar al resto de ciudadanos atrapados bajo los escombros. La zona, en las afueras de Caracas, continúa sin servicio eléctrico.

El epicentro del temblor principal se situó a unos 300 kilómetros al este de la capital del país, en San Felipe, estado Carabobo, en la región central de Venezuela y a una profundidad de 13,2 kilómetros, por lo que es clasificado como un sismo superficial.

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses que ya ha sido cancelado.

LABORES DE RESCATE

Numerosos habitantes de Caracas han salido a las calles para resguardarse en medio del fuerte movimiento telúrico, mientras en redes sociales circulan imágenes de viviendas en las que el temblor hizo caer diversos objetos y heridos siendo rescatados de los escombros.

También se reportan en las redes sociales daños de diversa consideración en viviendas y otras edificaciones, así como cortes de luz e interrupción de las señales de internet y de telefonía, que la periodista venezolana Carolina Alcalde ha confirmado en el Canal 24 horas en distintas conexiones desde Caracas. Alcalde ha explicado que se ha cortado el suministro de gas para asegurar los edificios que están en peligro de derrumbe. El tripulante de una compañía aérea española ha explicado a RTVE que el aeropuerto de Caracas ha resultado dañado y que se encuentra sin luz. De hecho, Delcy Rodríguez ha confirmado su cierre. Además, el hotel en el que se hospedaba el tripulante se ha hundido parcialmente y ha sido desalojado. El último sismo similar que tuvo lugar en Venezuela fue en 2018, de una magnitud de 7,3 en el estado de Sucre, y afectó a al menos diez países de la región, incluyendo Brasil, Guyana y varias islas del Caribe. MACHADO PIDE UNIDAD Y FORTALEZA

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha expresado su solidaridad con los afectados por el terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela y pidió fortaleza y unidad para los ciudadanos en medio de la emergencia. En un mensaje en la red social X, Machado asegura que sus «oraciones» están con «cada hogar venezolano» en estas «horas de angustia» y expresa su deseo de que «la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan» ante este «difícil momento». «Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a nuestros hogares. Hoy, más unidos que nunca», ha escrito Machado. NICOLÁS MADURO ENVÍA CONDOLENCIAS DESDE LA CÁRCEL Por su parte, el exmandatario venezolano, Nicolás Maduro, encarcelado en Estados Unidos, ha mandado un mensaje a través de sus redes sociales ante la situación que vive Venezuela tras los fuertes terremotos. «Nuestras oraciones por las familias venezolanas afectadas. En esta hora difícil el llamado es a la unión nacional, a la serenidad y al amor. ¡Nuestro corazón con toda Venezuela!», ha señalado, a la vez que ha pedido «máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción». Otros líderes opositores como Edmundo González o Juan Guaidó han expresado también su preocupación. En el caso de González, ha asegurado que «los equipos de rescate, el sistema de salud y la infraestructura de comunicaciones» llegan a esta tragedia «destruidos» y afirma que esta situación evidencia el deterioro de los servicios públicos. «Venezuela va a necesitar apoyo internacional. Y lo va a necesitar porque su propio Estado la ha abandonado», ha escrito González Urrutia en la red social X. ESTADOS UNIDOS Y OTROS PAISES OFRECEN AYUDA Numerosos países, entre ellos Estados Unidos, han ofrecido ayuda, a los que Delcy Rodríguez les ha agradecido el gesto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado un mensaje en Truth Social en apoyo al «maravilloso pueblo de Venezuela» tras los dos grandes terremotos que acaban de azotar al país, que «son de una magnitud enorme y han dejado un número devastador de víctimas mortales», augura el mandatario. «¡Estados Unidos está preparado, dispuesto y capacitado para ayudar! He dado instrucciones a todos los organismos de nuestro Gobierno para que se preparen para actuar con rapidez. Estaremos ahí para nuestros nuevos y maravillosos amigos», ha apuntado Trump.

sp-am