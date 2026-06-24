COLOMBIA: De la Espriella es proclamado presidente electo

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Bogotá (EFE).- El abogado Abelardo de la Espriella, del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria, fue proclamado este miércoles por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030 tras ganar la segunda vuelta de las elecciones del domingo pasado al izquierdista Iván Cepeda.

El registrador delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez, leyó la resolución que declara «electo al ciudadano Abelardo Gabriel de la Espriella Otero» como «presidente de la república de Colombia para el periodo constitucional 2026-2030» y como vicepresidente electo a José Manuel Restrepo.

De la Espriella, que asumirá el cargo el próximo 7 de agosto y sucederá al presidente Gustavo Petro, ganó las elecciones del domingo con 12,9 millones de votos (49,66 %) y se impuso por menos de un punto porcentual de diferencia a Cepeda, que sumó 12,7 millones de sufragios (48,70 %).

Al ultraderechista, apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo proclamaron luego de que culminara este miércoles el escrutinio en una audiencia que se instaló el martes y en la que los magistrados del CNE resolvieron las reclamaciones que no se pudieron dirimir en las etapas previas del proceso.

«Hoy el CNE concluye uno de los actos más trascendentales de nuestra democracia: se ha culminado el escrutinio nacional de segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Quiero manifestar que el escrutinio realizado no es solamente un trámite, sino la verificación más rigurosa de lo expresado en la voluntad popular», señaló el presidente del CNE, Cristian Quiroz, durante la proclamación.

Un abogado, el nuevo presidente electo

El proceso se aceleró luego de que el Pacto Histórico, el partido del que hacen parte Cepeda y Petro, retirara las reclamaciones que mantenía durante el escrutinio nacional.

El presidente electo de Colombia es un abogado de 47 años admirador confeso de Trump y donante del Partido Republicano. De la Espriella hizo fortuna como abogado defensor de clientes controvertidos, como el empresario colombo-venezolano Alex Saab, actualmente detenido en EE.UU., o David Murcia Guzmán, protagonista de la mayor estafa piramidal de Colombia.

En su historial está también la participación hace veinte años en los diálogos de paz entre el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por medio de la Fundación Iniciativas por la Paz (Fipaz), por lo cual Cepeda lo acusó en la recta final de la campaña de supuestos vínculos con paramilitares.

De la Espriella creó en julio de 2025 su movimiento e inscribió su candidatura presidencial con el único objetivo de impedir la continuidad en el poder de la izquierda de Petro y de su sucesor, el senador Iván Cepeda, y acabó aglutinando alrededor suyo a la derecha que hasta ahora estaba en las filas del uribismo.

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