Abinader llama a la juventud a convertirse guardiana de ética

SANTO DOMINGO.– El presidente de la República, Luis Abinader, exhortó este miércoles a los jóvenes dominicanos a asumir un papel protagónico en la promoción de los valores éticos y anunció que encabezará personalmente el Sistema Nacional de Ética Juvenil, una iniciativa orientada a formar nuevos líderes comprometidos con la transparencia, la honestidad y el servicio público.
Durante su intervención en el Tercer Congreso Nacional de Ética y Juventud, celebrado en el Ministerio de Defensa, el Mandatario destacó que la ética debe trascender los discursos y convertirse en una práctica cotidiana que guíe el comportamiento de los ciudadanos y, especialmente, de quienes ejercen funciones públicas.
“Ustedes deben ser los guardianes del Estado, llevando la ética como una bandera. Quiero que sean la vanguardia del Sistema Nacional de Ética Juvenil”, expresó Abinader ante cientos de jóvenes líderes reunidos en la actividad.
El Jefe de Estado informó que asumirá la presidencia de este organismo y adelantó que la primera reunión de trabajo se realizará la próxima semana, con encuentros mensuales destinados a definir las acciones que impulsará el sistema a nivel nacional.
Abinader afirmó que la ética constituye la principal cualidad que debe caracterizar a una persona, independientemente de su preparación académica o capacidad profesional. En ese sentido, insistió en la necesidad de promover una cultura de integridad desde los actos cotidianos hasta las decisiones de mayor trascendencia.
Asimismo, reiteró el compromiso de su administración con la lucha contra la corrupción y aseguró que cualquier acto ilícito será investigado y sometido a la justicia sin importar la posición de quien lo cometa.
MINISTRO JUVENTUD DESTACA RESPONSABILIDAD
Por su parte, el ministro de la Juventud, Carlos Valdez, destacó la responsabilidad de las nuevas generaciones en la construcción de una sociedad sustentada en valores, transparencia y responsabilidad. Señaló que la ética se pone a prueba en los momentos en que nadie observa y afirmó que el objetivo del congreso es transformar la reflexión en acciones concretas.
Valdez anunció además la consolidación del Sistema Nacional de Ética Juvenil, con la meta de ampliar la red de embajadores de la ética hasta superar los 200 jóvenes certificados con presencia en municipios de todo el país.
Durante el acto también intervino el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien resaltó el papel de la juventud como motor de transformación social y fortalecimiento institucional.
La jornada reunió a jóvenes líderes, funcionarios, legisladores, académicos, comunicadores y representantes de la sociedad civil para reflexionar sobre el papel de las nuevas generaciones en la construcción de una sociedad más justa, transparente y basada en valores.
of-am
Hablando de ética y que ha pasado en senasa , educación , INtrant , lotería, medio ambiente , obras públicas , inabie, el acuario , agricultura , banco agrícola , banco de reservas , secretaría de la mujer , contrataciones públicas , MiVed , deporte , cultura entre otras tantas instituciones ????? Indelicadesas subsanables ????? Como diría la borrachona de Milagros ??? Que Tayota más estúpida !!!!
YO CREIA QUE ERA GUARDIAN DE LA FRONTERA
Díganle a ese delincuente que se practica con el ejemplo, 9.8 toneladas del PRM, que se llevó hasta al supervisor de la DEA y aquí nada pasó
YA COMENZARON DE NUEVO A QUERER BORRAR COMENTARIOS QUE VAYAN CONTRA LA AGENDA MEDIATICA. ABINADER ES UN PARASITO PRODUCTO DE UN PADRE LADRON CORRUPTO QUE APENAS ERA UN MECANOGRAFO…PROQUE LA PRENSA NO INVESTGHA DE COMO SU PADRE Y SU FAMILIA TIENEN TANTO DINERO Y COMO LO HICIERON?????A VER SAUL PIMENTEL..HASTA PERIODISTA DE VERDAD. ABINADOR ES UN LADRON CURRUPTO. NO ES SOLO DANILO Y SU PADILLA Y EL CHANCLETERO DE VILLA JUANA.
Bandido cono con un maldito partido lleno de corructo narcotraficante mag
7.-Al Presidentucho que allantaba con el bulto malicioso de que le «rinden los chelitos», lo sacrificados que ha tenido al pueblo pobre y la clase media en sus 6 años de desgobierno no le es suficiente todavía. Cada vez que él y sus funcionarios dilapiden y saqueen los impuestos ruinosos que ya paga el pueblo aparecerán con más pedidos de «sacrificios» para «ajustar» con «Reforma Fiscal» lo que falta para cubrir los costos de sus dulce fiestas.
Corrección: dulces.
Ese loque es un mal pario enemigo de RD
6.-«El ministro de Hacienda y Economía de la República Dominicana, Magín Díaz, reveló que la deuda pública consolidada del país asciende a aproximadamente US$82,790.8 millones, lo que representa un 61.4% del Producto Interno Bruto (PIB)». Y yo les digo a los del pueblo que están durmiendo ingenuamente: «¡ Reguílense ese trompo en una uña !». Venderán hasta los pantaloncillos y panties para pagar esa fiesta de Abinader-PRMaligno a cuenta de uds.
5.-A saber: según ese experto, hoy gobiernista, la «DEUDA CONSOLIDADA» ya sobrepasó la modesta cantidad de…: » 82 MIL MILLONES DE DOLARES «. ¿Se lee bien y se oye peor? Ese es uno de los resultados, de los «logros» del gobiernete del politiquero hoy Presidentucho, que cuando estaba en la oposición y era solo candidato decía con absoluto descaro que: «ESTE PAIS NO AGUANTA MAS PRESTAMOS». Para confirmación: GOOGLE; y también YOUTUBE…
4.-Por cierto, parece que mientras amplios sectores de opinión, incluyendo economistas reconocidos y comunicadores, además de analistas con buen nivel de cultura del pueblo llano, estimaban que el desgobierno-DESASTRE del Abinader-popis-PRMaligno-NARCO-CARTEL-QUEBRA-PUEBLO había multiplicado la DEUDA EXTERNA hasta llegar a los 60 MIL o 70 MIL MILLONES DE DOLARES, un funcionario de alto nivel de este gobiernete-CATASTROFICO afirmó otra cosa peor.
La ética y las buenas costumbres deben comenzar en el gobierno.
3.-Y, mientras mantIene entretenida a la opinión pública y ocupados en repetir sus embustes, allantes, bultos y bullas a sus bocinetas coristas, a seguir de fiesta cogiendo préstamos al extranjero con uñas felinas a costa de chupar la sangre a los «paganinis» que son el pueblo pobre y la clase media de nuestro país. La mayoría pobre del país, esos dos sectores sociales, tiene que pagar los platos rotos por Abinader-popis-PRMigno-QUIEBRA-PUEBLO.
Corrección: Abinader-popis-PRMaligno-QUIEBRA-PUEBLO.
2.-Así que el Presidentucho bultero asumirá la presidencia del organismo. A repetir desde ese tanque hueco, al vacío, los mismos tipos de ruidos, allantes, teatros, que estuvo dando desde las juntillas bulteras cada semana en la policía en cuanto a «seguridad» y sus equivalentes de «La semanal» en el Palacio Nacional. Un nuevo punto de encuentro para lengüeteos, promesas falsas, alardes aéreos, fementidos «logros» gaseosos, cotorreos soporíferos.
¡AY! Este Presidentucho inepto, charlatán, bulloso, corrupto y bultero no deja la costumbre chocante de burlarse del pueblo en cada intervención pública, al igual que hace en cada decisión del desgobierno-DESASTRE de su Abinader-popis-PRMaligno-NARCO-CARTEL-DESTRUYE-PAIS. Debe ser a la «ética» que «practica» y «guarda» desde su acomodaticia y muy convenenciera poltrona su directora de «Etica» e «Integridad» gubernamental, la joven que la dirige.
Es que donde impera la democracia representativa, impera el capitalismo y esa forma de gobernar son la madre y padre de las injusticias y con esa forma de gobernar no hay forma de conseguir unsafe ética colectiva de jóvenes mediana edad y viejos. Si lo que ganan los empleados de la administración pública no le alcanza para pagar la casa dónde viven,como no van a tratar de quedarse con algo que le pase por las manos?.
2 . Aquí los que administran el Estado creen que cada dominicano no le toca su parte de lo que el país produce. Unos tienen sueldos de lujo, otros muy bajos y la gran mayoría nada. De ética es que están hablando?.Tienen ética los que hacen rico en un país pobre?. Es ético que no se exija a los ganan mucho con que devuelvan a los trabajadores o al Estado parte de la ganancia . Es ético que una fábrica de papel higiénico ponga el 50 por ciento de tubo y otro 50 de papel bien flojo. Donde está la… Leer mas »
Con la joven que tiene en ética y contratación no hay pase para nadie ,ya es tarde Santiago Matia esta alante alante y quien va a buscar asesoría con bukele
Jòvenes ejemplares? 1) Alejados del mundo de las drogas y los juegos dañinos. 2. Alejados metodicamente del internet , los celulares y las computadoras, desde niños. 3) Amor a la lectura y los estudios. 4) Respetar y honrar a sus padres.