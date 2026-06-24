Abinader llama a la juventud a convertirse guardiana de ética

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SANTO DOMINGO.– El presidente de la República, Luis Abinader, exhortó este miércoles a los jóvenes dominicanos a asumir un papel protagónico en la promoción de los valores éticos y anunció que encabezará personalmente el Sistema Nacional de Ética Juvenil, una iniciativa orientada a formar nuevos líderes comprometidos con la transparencia, la honestidad y el servicio público.

Durante su intervención en el Tercer Congreso Nacional de Ética y Juventud, celebrado en el Ministerio de Defensa, el Mandatario destacó que la ética debe trascender los discursos y convertirse en una práctica cotidiana que guíe el comportamiento de los ciudadanos y, especialmente, de quienes ejercen funciones públicas.

“Ustedes deben ser los guardianes del Estado, llevando la ética como una bandera. Quiero que sean la vanguardia del Sistema Nacional de Ética Juvenil”, expresó Abinader ante cientos de jóvenes líderes reunidos en la actividad.

El Jefe de Estado informó que asumirá la presidencia de este organismo y adelantó que la primera reunión de trabajo se realizará la próxima semana, con encuentros mensuales destinados a definir las acciones que impulsará el sistema a nivel nacional.

Abinader afirmó que la ética constituye la principal cualidad que debe caracterizar a una persona, independientemente de su preparación académica o capacidad profesional. En ese sentido, insistió en la necesidad de promover una cultura de integridad desde los actos cotidianos hasta las decisiones de mayor trascendencia.

Asimismo, reiteró el compromiso de su administración con la lucha contra la corrupción y aseguró que cualquier acto ilícito será investigado y sometido a la justicia sin importar la posición de quien lo cometa.

MINISTRO JUVENTUD DESTACA RESPONSABILIDAD

Por su parte, el ministro de la Juventud, Carlos Valdez, destacó la responsabilidad de las nuevas generaciones en la construcción de una sociedad sustentada en valores, transparencia y responsabilidad. Señaló que la ética se pone a prueba en los momentos en que nadie observa y afirmó que el objetivo del congreso es transformar la reflexión en acciones concretas.

Valdez anunció además la consolidación del Sistema Nacional de Ética Juvenil, con la meta de ampliar la red de embajadores de la ética hasta superar los 200 jóvenes certificados con presencia en municipios de todo el país.

Durante el acto también intervino el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien resaltó el papel de la juventud como motor de transformación social y fortalecimiento institucional.

La jornada reunió a jóvenes líderes, funcionarios, legisladores, académicos, comunicadores y representantes de la sociedad civil para reflexionar sobre el papel de las nuevas generaciones en la construcción de una sociedad más justa, transparente y basada en valores.

of-am