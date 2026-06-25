Andrés Navarro llama defender el sistema de partidos de la RD

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SANTO DOMINGO.- El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Andrés Navarro, aseguró que esa organización atraviesa un proceso de fortalecimiento, reorganización y crecimiento de sus expectativas electorales con miras a las elecciones de 2028.

Durante una entrevista en el programa El Gobierno de la Mañana, Navarro afirmó que diversos estudios, sondeos y análisis políticos proyectan un escenario competitivo para los próximos comicios presidenciales, con la posibilidad de una segunda vuelta entre las principales fuerzas políticas del país.

Sostuvo que, al comparar las tendencias actuales con los resultados de las elecciones de 2024, el PLD es la única organización política que mantiene una tendencia ascendente en la preferencia electoral, mientras otras han experimentado retrocesos.

“El PLD hoy, más que nunca, se ve fortalecido”, expresó, atribuyendo ese desempeño al trabajo de revisión, autoevaluación y reestructuración desarrollado por la organización en los últimos años.

Navarro destacó que el partido conserva una sólida estructura en todo el territorio nacional, fortaleza que, según afirmó, es reconocida tanto por adversarios políticos como por sectores ciudadanos que valoran la experiencia de gobierno de la entidad.

Asimismo, resaltó los recorridos que realizan el presidente del PLD, Danilo Medina, y el secretario general, Johnny Pujols, como parte de una estrategia de contacto permanente con las bases partidarias y las comunidades.

El dirigente consideró que el proceso interno para la selección de la candidatura presidencial de 2028 ha dinamizado la militancia y fortalecido la democracia interna del partido, proyectándolo como una organización con capacidad de renovación y vocación de servicio público.

En relación con los procesos judiciales contra exfuncionarios de pasadas administraciones, reiteró que el PLD respalda las investigaciones cuando existan evidencias que las sustenten, pero insistió en la necesidad de garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto a las garantías constitucionales.

Navarro también advirtió sobre el crecimiento de la antipolítica y la desconfianza ciudadana hacia las organizaciones partidarias, al tiempo que llamó a fortalecer la democracia mediante partidos responsables, abiertos a nuevos liderazgos y comprometidos con las necesidades de la población.

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