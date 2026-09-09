Embajadora EU visitó miembros proyecto Dominicanos Primero

Se informó que el objetivo es conocer a los actores que participan en el escenario político dominicano.

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SANTO DOMINGO.- La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos, acompañada de su consejero político, Ali Nadir, visitó a representantes del proyecto político Dominicanos Primero, encabezado por Santiago Matías.

La reunión, de más de tres horas, tuvo como propósito conocer los avances en el proceso de conformación de la organización.

También abordaromn aspectos relacionados con sus estatutos, propuestas e ideología, así como los principios que sustentan su visión para la elaboración de un eventual programa de gobierno.

TEMAS DE INTERÉS

Durante el encuentro también fueron intercambiadas perspectivas sobre asuntos de interés para República Dominicana y Estados Unidos, entre ellos la diáspora dominicana, seguridad, migración y transparencia.

Asimismo, los participantes trataron otros temas vinculados con el desarrollo institucional y social del país, en el marco de un diálogo orientado a conocer las propuestas y objetivos de la nueva organización política.

Los representantes de Dominicanos Primero valoraron la visita de la diplomática estadounidense y reafirmaron su compromiso de trabajar en favor del pueblo dominicano.

RELACIONES BILATERALES

La organización también destacó los históricos vínculos de amistad y cooperación que mantienen República Dominicana y Estados Unidos, al tiempo que expresó su disposición de contribuir al fortalecimiento de esas relaciones.

La visita de la embajadora Campos se produce como parte de los acercamientos diplomáticos dirigidos a conocer las distintas iniciativas y actores que participan en el escenario político dominicano.

El encuentro representa uno de los contactos de representantes diplomáticos estadounidenses con sectores emergentes de la política nacional, en momentos en que Dominicanos Primero avanza en su proceso de organización y definición de sus planteamientos.

an/am