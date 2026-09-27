Eloy Núñez y W. Fernández se imponen Torneo Golf BMCargo

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PUNTA CANA, República Dominicana.- Los golfistas Eloy Núñez y Western Fernández conquistaron el primer lugar de la categoría C durante la primera jornada del Torneo de Golf BMCargo, celebrada en el Corales Golf Course, en Punta Cana.

La pareja completó el recorrido con 64 golpes netos, resultado que le permitió ocupar la primera posición de su categoría y recibir los respectivos trofeos durante la ceremonia de premiación.

GOLF Y SOLIDARIDAD

El Torneo de Golf BMCargo tiene como propósito recaudar fondos destinados a fundaciones sin fines de lucro, combinando la competencia deportiva con una labor de apoyo a diferentes causas sociales.

La competición se desarrolla durante tres rondas de juego y en sus últimas ediciones ha reunido a más de 350 jugadores, consolidándose como una de las actividades tradicionales para los amantes del golf.

Durante los tres días de competencia, jugadores e invitados también participan en diversas actividades sociales, entre ellas encuentros, presentaciones artísticas y rifas.

Con sus 64 golpes netos, Núñez y Fernández protagonizaron una destacada actuación en la primera jornada del torneo y se quedaron con el primer lugar de la categoría C.

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