Eladio Carrión anuncia concierto Corsa Grid Halloween en Santiago

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El artista ganador del Latin Grammy y multiplatino Eladio Carrión anunció su regreso a República Dominicana con el CORSA GRID Halloween Concert Special, que se celebrará el 31 de octubre en el Parque Central de Santiago.

Llevando el mundo de CORSA a la realidad, el evento de una sola noche contará con un diseño de escenario inmersivo inspirado en un gran contenedor de carga, además de activaciones y experiencias diseñadas especialmente para los fanáticos en todo el recinto. La celebración ofrecerá una experiencia en vivo única, inspirada en los temas de velocidad, carreras y movimiento constante que definen el álbum. Las boletas están a la venta desde hoy a través de todotickets.do.

Junto al anuncio del concierto, Eladio presentó nuevo contenido de Archives, que retoma material previamente publicado junto a contenido inédito. La nueva entrega incluye un adelanto de CORSA Reloaded, «2×1 (Contigo/Hotspot)», «Purple Rain Freestyle» y «Hotspot», un tema especial para los fanáticos, además de contenido exclusivo. Disponible en archivoseladio.com.

El artista también continúa expandiendo el universo de CORSA con adelantos de lo que viene, entre ellos previews de 10 segundos de canciones de CORSA Reloaded, un video preview de «I Like That Shit» y un video corto con el intro de «Sauceboyz TV». La entrega incluye además fotos exclusivas y una pizarra digital con varios eventos confirmados y posibles presentaciones próximas.

El aclamado álbum CORSA ya ha sido reconocido por Complex como uno de los mejores álbumes de 2026 hasta el momento y por Billboard entre los mejores álbumes latinos del año. El proyecto cuenta con colaboraciones junto a Myke Towers, Mora, Cazzu, Midnvght y TopBoy, entre otros, incluyendo «Ricky Bobby», inspirado en el icónico personaje de Talladega Nights, y «Polaroid», que reimagina el éxito de 1983 «Maniac», de Michael Sembello.

El concierto en Santiago llega en medio de una importante agenda de proyectos y presentaciones. Eladio actuará en Premios Juventud 2026 el 3 de septiembre en Starlite Marbella, España, donde figura entre los nominados de este año con seis nominaciones, incluyendo Mejor Canción Dance por «Polaroid».

Más adelante, en el mismo mes, recibirá el Inspira Award durante la 39.ª edición de los Hispanic Heritage Awards en Minneapolis. El reconocimiento celebra su trayectoria, influencia y capacidad de inspirar a la próxima generación a través de su música y su impacto en la comunidad latina.

De cara a lo que viene, Eladio también se prepara para el regreso de Saucegiving el 6 de diciembre en el Estadio Néstor Morales, en Humacao, Puerto Rico. En su sexto año, esta celebración comunitaria anual reúne a atletas, artistas, familias y jóvenes para un día de deportes, música y programación social, incluyendo un Celebrity Softball Game, Home Run Derby, clínicas de béisbol gratuitas y una feria de adopción de perros. Saucegiving es la iniciativa principal de Sauce for a Cause, la plataforma de impacto social de Eladio bajo Fundación Rimas, que ha impactado a más de 17,000 personas en Puerto Rico, Latinoamérica y el Caribe.