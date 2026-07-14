El suicidio: la epidemia silenciosa (OPINION) 

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El suicidio constituye una de las expresiones más dramáticas del sufrimiento humano y uno de los mayores desafíos para la salud pública del siglo XXI. Cada vida perdida representa una tragedia personal, familiar y social que, en la mayoría de los casos, pudo prevenirse mediante una intervención temprana.

Lejos de obedecer a una única causa, este fenómeno surge de la interacción entre factores biológicos, psicológicos, familiares, económicos y culturales. Comprender sus determinantes constituye el primer paso para diseñar políticas públicas eficaces orientadas a preservar la vida.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año más de 720,000 personas fallecen por suicidio en el mundo. Asimismo, advierte que por cada muerte existen numerosos intentos, muchos de los cuales dejan secuelas emocionales permanentes en las familias y comunidades. Además, el suicidio figura entre las tres principales causas de muerte en personas de 15 a 29 años, lo que evidencia la vulnerabilidad de adolescentes y adultos jóvenes. Organización Mundial de la Salud.

Existen cinco grandes causas desencadenantes del acto suicida.

La primera está asociada a los trastornos mentales, particularmente a la depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia y algunos trastornos graves de la personalidad. Estas condiciones pueden alterar profundamente el estado emocional, el juicio y la capacidad de afrontar las dificultades, incrementando significativamente el riesgo de conducta suicida cuando no son diagnosticadas y tratadas oportunamente.

Cuando estas enfermedades no reciben diagnóstico oportuno ni tratamiento especializado, el riesgo aumenta considerablemente. Sin embargo, es importante comprender que padecer una enfermedad mental no implica inevitablemente desarrollar conductas suicidas.

Un segundo factor corresponde al consumo perjudicial de alcohol y sustancias psicoactivas. Estas alteran la capacidad de juicio, incrementan la impulsividad y reducen la posibilidad de evaluar alternativas frente a una crisis emocional. Diversas investigaciones han demostrado que la combinación entre adicciones y trastornos psiquiátricos multiplica el peligro de un desenlace fatal.

En tercer lugar aparecen las crisis vitales, las cuales son periodos de desequilibrio emocional y psicológico ante cambios o transiciones. El desempleo, las dificultades económicas, el divorcio, la violencia intrafamiliar, la pérdida de un ser querido, las enfermedades incapacitantes o el dolor crónico pueden desencadenar un profundo sentimiento de desesperanza. Cuando estas circunstancias se combinan con la ausencia de apoyo emocional, muchas personas perciben erróneamente que no existe salida posible.

Otro elemento determinante es el aislamiento social. La soledad, el rechazo, el acoso escolar, el ciberacoso y la discriminación deterioran progresivamente la autoestima. En adolescentes predominan las presiones sociales, el bullying y los conflictos familiares; mientras que en adultos mayores influyen la viudez, las enfermedades crónicas, la dependencia funcional y el abandono.

Finalmente, el antecedente de un intento suicida constituye el principal predictor, de futuros episodios, es decir, alguien que tiene la capacidad de predecir, vaticinar o indicar que es probable que ocurra un evento

La evidencia científica demuestra que quienes sobreviven a un intento requieren seguimiento psiquiátrico continuo, tratamiento psicológico y acompañamiento familiar para disminuir significativamente el riesgo de reincidencia.

En la República Dominicana, el suicidio continúa representando un importante desafío para la salud pública. Las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud sitúan la tasa de mortalidad por suicidio en alrededor de 5.8 por cada 100,000 habitantes, observándose una incidencia significativamente mayor en los hombres que en las mujeres.

Aunque las tasas más elevadas suelen registrarse en los adultos mayores, el suicidio también constituye una causa de especial preocupación entre adolescentes y adultos jóvenes, por el elevado impacto social y los años potenciales de vida perdidos.

La Oficina Nacional de Estadística (ONE) publica periódicamente información sobre la evolución de este fenómeno, incluyendo su distribución por edad, sexo y provincia, lo que constituye una herramienta fundamental para orientar las políticas públicas de prevención.

Frente a esta realidad, el país necesita fortalecer la atención primaria en salud mental, ampliar el acceso a psicólogos y psiquiatras, incorporar programas de prevención en las escuelas, capacitar a docentes y personal sanitario para detectar señales de alerta y desarrollar campañas permanentes que eliminen el estigma asociado a los trastornos mentales.

Hablar responsablemente del suicidio no significa promoverlo; significa reconocer que detrás de cada cifra existe una persona que necesitaba ser escuchada. La prevención comienza con una sociedad más solidaria, instituciones comprometidas y servicios de salud mental accesibles.

Salvar una vida puede depender de una conversación oportuna, de una intervención profesional y de la decisión colectiva de no permanecer indiferentes ante el sufrimiento humano.

jpm-am