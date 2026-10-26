El Show del Mediodía incorpora a Issa, Ocumárez y De la Mota

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SANTO DOMINGO. – El Show del Mediodía, espacio televisivo que se transmite por Color Visión, continúa renovando su propuesta con la incorporación de Ruth Ocumárez, Nikauly de la Mota y Camila Issa, tres figuras que aportan experiencia y nuevas perspectivas al programa.

Ocumárez, modelo, actriz y comunicadora; De la Mota, periodista y productora con amplia trayectoria en los medios, e Issa, vinculada a la actuación y los certámenes de belleza, se suman a esta nueva etapa del espacio, conducido y dirigido por Iván Ruiz.

INNOVACIÓN Y VARIEDAD EN LA TELEVISIÓN

Bajo la dirección de Ruiz, el programa apuesta por la evolución de la televisión dominicana mediante una propuesta que combina información, análisis, entretenimiento y variedad, con el propósito de conectar con una audiencia diversa.

Con una trayectoria consolidada en la televisión nacional, El Show del Mediodía mantiene su apuesta por un contenido dinámico, plural y en constante transformación.

TRANSMISIÓN Y AUDIENCIA

El espacio se transmite de lunes a viernes, de 12:00 del mediodía a 2:00 de la tarde, por Color Visión, canal 9.

De acuerdo con la información difundida por el programa, los indicadores de audiencia de la firma Media Express lo sitúan como el espacio más visto de la televisión nacional, una posición que atribuye a la renovación de sus contenidos y a su conexión con el público.

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