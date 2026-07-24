El Salto de la Pulga: ¿no ha pagado Wander Franco lo suficiente?   

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

1 Hoy, día 24, Tito Hernández y su orquesta ANPA vuelven a tocar el concierto de reclamos a la ventana del presidente. Esperamos no se escuche nuevamente el tema: “Las lacrimógenas”.

2 Según un boletín de Salud Pública hay más de cien mil dominicanos con demencia. ¡Poco me lo jayo!

3 El loco del puente Juan Carlos sigue tirando piedras y rompiendo cristales de vehículos. ¿Y las autoridades? Bien, gracias.

4En las elecciones de Haití participarán 316 partidos. La boleta electoral será del tamaño de una sábana Queen.

5 Pollos Victorina demandó a Pica Pollo Tía Sara, de Santiago, por usar el término “Pechurina”, creación del primero. ¡Tendrán que demandar a todos los restaurantes del país!

6 Un tribunal de E.U. condenó a la JCE de aquí a pagar más de US$900,000, porque al juicio no se presentó representante alguno de la arrogante entidad dominicana. Le cantaron default.

7 Con la dictatorial prohibición de Daniel Ortega a las elecciones en Nicaragua, sigue “enriqueciendo” las excrementadas páginas de su historia.

8 Un afanoso partido de oposición vive al acecho de cualquier motivo para hacer una rueda de prensa y acusar al Gobierno de ser culpable. Extrañamente, no lo ha responsabilizado de traer el polvo del Sahara.

9 Según el Código Penal, el establecimiento que niegue acceso “por su condición social o personal”, por ejemplo, a un bocón insolente, puede recibir sanción de dos a tres años de prisión y multas entre los RD$90,000 y RD$150,000. ¡Entren tó!

10 El Gobierno tiene que tomar una decisión con el caso de la planta de procesamiento de residuos en La Cuaba. ¿Se impone el grupo protestante o se imponen las leyes?

11 Que comience practicando por ahí, porque le viene igual o peor con la construcción de la Autovía del Ámbar. Las ensotanadas protestas están programadas.

12 Para “incentivar” la instalación de paneles solares, cambiaron las reglas a los que envían energía a la red. Deberán pagar un 25% de lo que inyectan al sistema “por uso de los cables de las distribuidoras”. ¡La orden del momento es buscar cuartos!

13 Tenemos tres meses consecutivos con la inflación encaramándose. En abril fue 5.11%, en mayo 5.35% y en junio 5.67%, mientras la canasta familiar se acerca a los RD$50,000. ¡Piedad, Señor!

14 ¿No ha pagado Wander Franco lo suficiente por lo que hizo? No violó. La “suegra” lo explotó. Lleva años pisando tribunales. Ya no tiene ingresos, ni podrá volver a Grandes Ligas. ¡Caramba!

JPM