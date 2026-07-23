El dólar bajó 3 cts. y euro uno; eran vendidos $58.63 y $69.37

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SANTO DOMINGO.- El dólar bajó 3 centavos y este jueves era vendido en República Dominicana a RD$58.63.
El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:
Compra: RD$57.95
Venta: RD$58.63
EL EURO
El euro subió un centavo; era vendido a RD$69.37 y comprado a RD$65.46.
PETROLEO
El precio del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) cotiza en torno a los 90 dólares este 23 de julio de 2026.
El valor del crudo estadounidense registra una fuerte subida debido al aumento de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán y las preocupaciones sobre el suministro global a través de puntos clave como el estrecho de Ormuz.
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