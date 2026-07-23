Dos de RD figuran en informe EE.UU. sobre influencia cubana

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WASHINGTON.- Dos personas de origen dominicano figuran en el informe del Departamento de Estado sobre la supuesta influencia del gobierno de Cuba en Estados Unidos, en el que Washington identifica a organizaciones que, a su juicio, difunden la ideología comunista de La Habana.

El documento, divulgado el lunes bajo el título «Cuba, la capital del comunismo en el siglo XXI», hace un recorrido histórico desde la Revolución de 1959 y califica a Cuba como una «amenaza» para la seguridad nacional, al tiempo que defiende la política de presión de la Administración del presidente Donald Trump para forzar reformas en la isla.

Según el texto, La Habana habría destinado recursos para sostener una red de entidades con «fachadas ideológicas y de inteligencia comunista» dedicadas a «la construcción, capacitación y apoyo de generaciones de activistas de izquierda estadounidenses, operadores e incluso terroristas domésticos».

Una de las organizaciones señaladas es The People’s Forum (El Foro del Pueblo), con sede en Nueva York, vinculada a Manolo de los Santos y Claudia de la Cruz, ambos de ascendencia dominicana.

El informe define al Foro como uno de los principales colectivos de protesta de izquierda en el país y como «centro neurálgico de la agitación contra Trump, contra ICE y a favor de Cuba».

SOBRE LOS SEÑALADOS

El Departamento de Estado dice que De los Santos, nacido en República Dominicana y criado en El Bronx, es fundador y director del Foro. Lo identifica como organizador de manifestaciones en Nueva York, incluidas las de Black Lives Matter en 2020 y las propalestinas de Columbia en 2024.

Añade que De los Santos viajó a Cuba por primera vez en 2006 con la Fundación Interreligiosa para la Organización Comunitaria (IFCO), vivió años en la isla y forjó vínculos con la cúpula del poder cubano. Desde 2022, sostiene, se ha reunido en varias ocasiones con el presidente Miguel Díaz-Canel y colabora habitualmente con medios oficiales, además de coeditar el libro «Camarada de la Revolución: Discursos seleccionados de Fidel Castro».

En cuanto a De la Cruz, la describe como cofundadora y exdirectora ejecutiva del Foro y actual directora de IFCO, entidad que, según el informe, funge como «patrocinadora fiscal» de grupos de extrema izquierda al canalizar donaciones deducibles y gestionar subvenciones y reportes financieros.

Nacida en El Bronx de padres dominicanos, De la Cruz fue candidata presidencial en 2024 por el Partido Socialismo y Liberación (PSL) junto a Karina García. Su plataforma proponía, entre otros puntos, expropiar las 100 mayores corporaciones del país, suprimir el FBI, la CIA y la Reserva Federal y abolir el Senado y la Corte Suprema.

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y CARAVANAS

El informe destaca el salto financiero del Foro, que pasó de 486.926 dólares de ingresos en 2021 a 4,4 millones en 2022, más de un 800 % de aumento.

También lo señala como patrocinador fiscal desde 2024 de la Brigada Venceremos y como organizador principal de la caravana «Nuestra América» de marzo de 2026.

Menciona como ejemplo una delegación de entre 150 y 300 activistas llevada a Cuba en mayo de 2023, calificada por la prensa estatal cubana como «una de las más numerosas en décadas», que se reunió con Díaz-Canel. Posteriormente, el Foro recibió al mandatario en Nueva York y ayudó a organizar una protesta contra el embargo.