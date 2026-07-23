Dos de RD figuran en informe EE.UU. sobre influencia cubana

WASHINGTON.- Dos personas de origen dominicano figuran en el informe del Departamento de Estado sobre la supuesta influencia del gobierno de Cuba en Estados Unidos, en el que Washington identifica a organizaciones que, a su juicio, difunden la ideología comunista de La Habana.
El documento, divulgado el lunes bajo el título «Cuba, la capital del comunismo en el siglo XXI», hace un recorrido histórico desde la Revolución de 1959 y califica a Cuba como una «amenaza» para la seguridad nacional, al tiempo que defiende la política de presión de la Administración del presidente Donald Trump para forzar reformas en la isla.
Según el texto, La Habana habría destinado recursos para sostener una red de entidades con «fachadas ideológicas y de inteligencia comunista» dedicadas a «la construcción, capacitación y apoyo de generaciones de activistas de izquierda estadounidenses, operadores e incluso terroristas domésticos».
Una de las organizaciones señaladas es The People’s Forum (El Foro del Pueblo), con sede en Nueva York, vinculada a Manolo de los Santos y Claudia de la Cruz, ambos de ascendencia dominicana.
El informe define al Foro como uno de los principales colectivos de protesta de izquierda en el país y como «centro neurálgico de la agitación contra Trump, contra ICE y a favor de Cuba».
SOBRE LOS SEÑALADOS
El Departamento de Estado dice que De los Santos, nacido en República Dominicana y criado en El Bronx, es fundador y director del Foro. Lo identifica como organizador de manifestaciones en Nueva York, incluidas las de Black Lives Matter en 2020 y las propalestinas de Columbia en 2024.
Añade que De los Santos viajó a Cuba por primera vez en 2006 con la Fundación Interreligiosa para la Organización Comunitaria (IFCO), vivió años en la isla y forjó vínculos con la cúpula del poder cubano. Desde 2022, sostiene, se ha reunido en varias ocasiones con el presidente Miguel Díaz-Canel y colabora habitualmente con medios oficiales, además de coeditar el libro «Camarada de la Revolución: Discursos seleccionados de Fidel Castro».
En cuanto a De la Cruz, la describe como cofundadora y exdirectora ejecutiva del Foro y actual directora de IFCO, entidad que, según el informe, funge como «patrocinadora fiscal» de grupos de extrema izquierda al canalizar donaciones deducibles y gestionar subvenciones y reportes financieros.
Nacida en El Bronx de padres dominicanos, De la Cruz fue candidata presidencial en 2024 por el Partido Socialismo y Liberación (PSL) junto a Karina García. Su plataforma proponía, entre otros puntos, expropiar las 100 mayores corporaciones del país, suprimir el FBI, la CIA y la Reserva Federal y abolir el Senado y la Corte Suprema.
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y CARAVANAS
El informe destaca el salto financiero del Foro, que pasó de 486.926 dólares de ingresos en 2021 a 4,4 millones en 2022, más de un 800 % de aumento.
También lo señala como patrocinador fiscal desde 2024 de la Brigada Venceremos y como organizador principal de la caravana «Nuestra América» de marzo de 2026.
Menciona como ejemplo una delegación de entre 150 y 300 activistas llevada a Cuba en mayo de 2023, calificada por la prensa estatal cubana como «una de las más numerosas en décadas», que se reunió con Díaz-Canel. Posteriormente, el Foro recibió al mandatario en Nueva York y ayudó a organizar una protesta contra el embargo.
Y donde está la libertad de expresión?ahora no se va poder hablar de lo que crees es bueno?
Son muchachos viejos
SIGUE LA PROPAGANDA IMPERIALISTA RIDICULA Y DEGENENARADA CONTRA LA REVOLUCION DEL PUEBLO CUBANO. NO PODRAN DESVIRTUAR NI EMPAÑAR LA GRAN LUCHA REVOLUCIONARIA.
LA LUCHA POR LA REVOLUCION DEL PUEBLO CUBANO ES AHORA Y HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!
#FidelVive #LaRevolucionSigue
Pero eso no tiene nada de pecaminoso, eso equivale a asedio, persecución ideológica y dictadura del mafioso Narco Rubio y de su amo el pedofilo, delincuente y loco. Ahora si usted dijera que usted se le arrastra como **** o culebra y un servil, cipayo, lacayo y lameculo de ese narcoimperio criminal y terrorista, ya si que debe ser investigado, porque es una influencia muy negativa, insidiosa, maliciosa y delincuencial.
Que los encierren en Guantanamo.
Y a ti?? Vas a creer a esta administracion mentirosa????? INFLACION? DESEMPLEO? GUERRA? ALTO COSTO DE LA VIDA? ES CUBA UNA AMENAZA PARA EEUU? Esa son las ptreguntas que hay que hacerse Estas dos personas han vioilado la ley???/ de ser asi que los acusen pero segun ty ya son culpables aun antes de ser acusadas de delito alguno, ESA ENSALADA DE ACUSACIONES MEZCLANDO BLM, ICE pretenden presentar un escenario que todo el se opone a Trompeta mentirosa es comnista….peron trump se comporta como un comunista dictador…su gobierno esta invirtiendo en las grandes empresas privadas para controlar a los millonarios… Leer mas »
AQUI VA UNA MUESTRA DEL COMUNISMO TRUMP
Nvidia (Tecnología/Inteligencia Artificial)Apple (Tecnología)Alphabet / Google (Tecnología)Tesla (Automotriz y Energía)Microsoft (Tecnología)Johnson & Johnson (Farmacéutica)Boeing (Aeroespacial)Eli Lilly (Farmacéutic
Se ha apoderado de esas empresas y ahora las manipula a su favor politico y a pesar de eso NO GOZA DEL FAVOR DEL PUEBLO AMERICANO.
TIENE TODOS LOS MEDIOS DEL MUNDO PARA AVANZAR SU PROPAGANDA MAS UN EJERCITO EN LAS REDES Y AUN ASI ESTA HUNDIDO EN LA PREFERENCIA DEL PUEBLO