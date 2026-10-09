El COE elimina alerta verde en el DN, Gran SD y San Cristóbal

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Santo Domingo, 8 oct.- El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) sacó de la alerta verde por lluvias al Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo y San Cristóbal, informó en la tarde de este jueves el organismo.

El COE dispuso en la mañana de hoy la alerta amarilla para dichas demarcaciones, debido al previsto desarrollo de aguaceros provocados la incidencia de una onda tropical y una vaguada en niveles altos de la troposfera. Además, puso en alerta verde a Monte Plata, Peravia, San José de Ocoa, Azua y Barahona.

En el mediodía cambió los niveles de alerta y puso en verde al Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo y San Cristóbal, a causa de la disminución paulatina de las lluvias como consecuencia del alejamiento de la onda tropical.

En su boletín de este jueves, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento por la influencia de una onda tropical y una vaguada.

El Indomet indicó que «la onda tropical se ubicará próxima a la porción oriental de Cuba, mientras que la vaguada se alejará gradualmente del territorio dominicano».

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