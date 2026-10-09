El Pentágono elaboró plan para nuevos ataques contra Irán

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WASHINGTON.- El Pentágono elaboró, por orden del presidente estadounidense, Donald Trump, planes para una nueva ofensiva militar contra Irán que contemplaron una campaña de intensos ataques de unos tres días contra objetivos militares y energéticos, informó este 8 de octubre The New York Times, citando a funcionarios estadounidenses.

Según el diario, los ataques se centraron en arsenales de misiles y drones, instalaciones energéticas y puestos de mando y cuarteles generales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Los planes fueron examinados el pasado viernes durante una reunión de altos funcionarios de seguridad nacional en Camp David, la residencia de descanso del presidente de EE.UU. en el estado de Maryland, encabezada por el vicepresidente J. D. Vance.

TRUMP RECHAZÓ CINCO PROPUESTAS PREVIAS

Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, habría rechazado en los últimos meses cinco propuestas de operaciones militares de gran envergadura contra Irán o los hutíes de Yemen, según el diario.

Este jueves, el mandatario aseguró que no atacaría a Irán antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre y afirmó que ambos países mantuvieron «conversaciones productivas».

REFUERZO MILITAR SIN PRECEDENTES

Mientras, Washington continuó reforzando su presencia militar en Oriente Medio. A finales de octubre, tres portaaviones estadounidenses junto con sus grupos de ataque podrían encontrarse simultáneamente en la región por primera vez desde 2003, con más de 20.000 marineros e infantes de Marina y cientos de aeronaves.

Algunos miembros del círculo cercano de Trump dudaron de que eventuales nuevos ataques pudieran cambiar los planes de Teherán, mientras que otros consideraron que una ofensiva breve e intensa podría agravar los problemas económicos de Irán.

NEGOCIACIONES ESTANCADAS

Pese a los preparativos militares, no estuvo claro si Trump autorizaría nuevos ataques, incluso después de las elecciones. Mientras tanto, las negociaciones entre Washington y Teherán siguieron estancadas por las diferencias sobre el programa nuclear iraní.