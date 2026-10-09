Huracán Isaías se fortalece con vientos de 175 kilómetros por h

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MIAMI, Estados Unidos, 9 de octubre.– El huracán Isaías continúa fortaleciéndose en el golfo de México, con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora, y amenaza con provocar inundaciones peligrosas, fuertes lluvias y daños en amplias zonas de la costa estadounidense. Hasta el momento no ofrece peligro para República Dominicana.

En su boletín de las 4:00 de la madrugada de este viernes, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), con sede en Miami, informó que el centro del fenómeno se encontraba en la latitud 26,4 norte y longitud 88,0 oeste, a unos 320 kilómetros al sur-sureste de la desembocadura del río Misisipi.

Avanzaba hacia el nor-noreste a unos 24 kilómetros por hora, con una presión central mínima de 963 milibares. Los meteorólogos pronostican que girará hacia el norte más tarde este viernes y se aproximará a la costa norte del golfo de Estados Unidos durante la tarde.

De acuerdo con el organismo, Isaías podría tocar tierra en la zona bajo aviso durante la noche de este viernes o en las primeras horas del sábado.

POSIBLE CONVERSIÓN EN HURACÁN MAYOR

Los datos recopilados por aeronaves de reconocimiento de la Fuerza Aérea estadounidense y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) indican que el ciclón se ha intensificado y podría convertirse en un huracán mayor durante la mañana de este viernes.

Aunque se prevé un ligero debilitamiento antes de tocar tierra, el NHC advirtió que Isaías continuará siendo un fenómeno peligroso.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta unos 45 kilómetros desde el centro, mientras que los vientos de tormenta tropical alcanzan hasta 295 kilómetros.

Ante la rápida evolución del sistema, el organismo meteorológico instó a acelerar los preparativos para proteger vidas y propiedades.

ALERTAS POR HURACÁN Y MAREJADA CICLÓNICA

Se mantiene un aviso de huracán desde Ocean Springs, en Misisipi, hasta el límite entre los condados de Bay y Gulf, en Florida.

También está vigente un aviso de tormenta tropical desde el límite entre las parroquias de Jefferson y Plaquemines, en Luisiana, hasta el oeste de Ocean Springs, así como en sectores de la costa de Florida.

Además, las autoridades mantienen un aviso de marejada ciclónica desde la desembocadura del río Misisipi hasta el río Suwannee, mientras que existe una vigilancia por este fenómeno desde el río Suwannee hasta Yankeetown, Florida.

El Centro Nacional de Huracanes alertó que la combinación de la marejada ciclónica y las mareas podría inundar zonas costeras habitualmente secas, con riesgo para las comunidades expuestas.

Las mayores elevaciones del agua podrían alcanzar entre 1,5 y 2,1 metros en sectores comprendidos entre Dauphin Island, Alabama, e Indian Pass, Florida, siempre que la marejada máxima coincida con la marea alta.

En otros tramos costeros de Florida, Alabama y Luisiana también se prevén inundaciones de consideración.

LLUVIAS INTENSAS E INUNDACIONES

El pronóstico contempla acumulaciones de lluvia de entre 10 y 20 centímetros durante el fin de semana en el sur de Alabama, el noroeste de Florida y el sector conocido como Big Bend, además del suroeste de Georgia.

En algunas localidades, especialmente en áreas del noroeste de Florida y Big Bend, las precipitaciones podrían alcanzar hasta 38 centímetros.

En otras zonas del sureste de Estados Unidos se esperan acumulaciones de entre 5 y 13 centímetros, con máximos de hasta 25 centímetros en sectores del sur de los montes Apalaches y la costa de las Carolinas.

El organismo meteorológico advirtió sobre la posibilidad de inundaciones repentinas y urbanas en gran parte de la región, así como crecidas de ríos que podrían alcanzar niveles significativos.

ADVIERTEN SOBRE POSIBLES TORNADOS Y FUERTE OLEAJE

El riesgo de tornados comenzaría al final de la tarde de este viernes en las zonas costeras de Alabama, el noroeste de Florida y el extremo suroeste de Georgia. La amenaza podría continuar el sábado en sectores del este de Alabama, Florida, Georgia y las Carolinas.

Asimismo, el oleaje generado por Isaías ya afecta las zonas occidental y septentrional de la península de Yucatán y se propagará hacia la costa del golfo de México.

El Centro Nacional de Huracanes advirtió que estas marejadas podrían generar condiciones peligrosas para bañistas, embarcaciones y comunidades costeras, debido a las fuertes olas y las corrientes marinas.

Las autoridades exhortaron a la población situada en las zonas bajo aviso a seguir las instrucciones de los organismos locales, completar las medidas de protección y cumplir oportunamente cualquier orden de evacuación.

sp-am