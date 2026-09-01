El COE eleva a 20 provincias en alerta por lluvias onda tropical

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SANTO DOMINGO.- El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó a 20 las provincias en alerta debido a las lluvias, tronadas y posibles ráfagas de viento asociadas al paso de una onda tropical.

En amarilla están el Gran Santo Domingo, Monte Plata, San Cristóbal y Peravia. Y en verde El Seibo, Hato Mayor, La Altagracia, La Romana, María Trinidad Sánchez, Dajabón, Montecristi, Samaná, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Espaillat, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Valverde y Azua.

De acuerdo con el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), se esperan acumulados de lluvia de entre 50 y 100 milímetros, con valores superiores en puntos aislados, que podrían generar inundaciones urbanas en zonas bajas y en vías de tránsito.

El COE recomendó a la población asegurar los objetos sueltos en exteriores, no cruzar ríos, arroyos ni calles inundadas, identificar rutas de evacuación y zonas seguras, y activar el plan familiar de respuesta en caso de emergencia.

Exhortó, además, a no permanecer bajo árboles o estructuras inestables, tener lista una mochila con provisiones para 72 horas y seguir las indicaciones de las autoridades.