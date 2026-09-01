Reforzarán medidas reducir mortalidad materna y neonatal

El director ejecutivo del SNS, doctor Julio César Landrón, reunido con las entidades médicas este lunes 31 de agosto.

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SANTO DOMINGO.– El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio César Landrón, sostuvo un encuentro con directores de hospitales materno-infantiles de la Red Pública y representantes de las sociedades dominicanas de Neonatología, Pediatría y Medicina Perinatal, quienes manifestaron su disposición de integrarse a las acciones para reducir la mortalidad materna y neonatal en el país.

Durante la reunión se intercambiaron propuestas y se definieron líneas de trabajo conjunto para fortalecer la atención de las embarazadas y los recién nacidos, con la participación de autoridades sanitarias, directores hospitalarios y especialistas.

IMPORTANCIA DE TRABAJO CONJUNTO

Landrón destacó la importancia de incorporar la experiencia de las sociedades médicas para identificar aspectos de la atención que requieren revisión y fortalecimiento.

“Queremos trabajar de manera conjunta, escuchar sus recomendaciones y definir acciones que puedan ser implementadas de forma efectiva en los servicios de salud”, afirmó.

El encuentro contó además con la participación del representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en República Dominicana, doctor Bernardino Vitoy, quien valoró la integración de las sociedades especializadas y los organismos internacionales a la mesa de trabajo.

APORTE DE LOS ESPECIALISTAS

Vitoy consideró que la participación de los distintos actores permitirá incorporar diversas perspectivas y experiencias para enfrentar la problemática y contribuir a la búsqueda de soluciones junto al SNS, los hospitales, el Ministerio de Salud y los profesionales sanitarios.

También participaron el doctor Santiago Martínez, representante de la Sociedad Dominicana de Neonatología; el presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría, Reinaldo Jiménez Quezada; y la presidenta de la Sociedad Dominicana de Medicina Perinatal, Katy Rodríguez.

Los especialistas reiteraron su disposición de aportar conocimientos y experiencia a las estrategias oficiales, con énfasis en mejorar la atención, fortalecer el cumplimiento de los protocolos y proteger la vida de las madres y los recién nacidos.

an/am