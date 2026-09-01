Ataque aéreo masivo ruso deja al menos 12 muertos en Kiev

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KIEV, 2 de septiembre de 2026.- Rusia lanzó durante la noche del lunes al martes un ataque combinado con misiles y drones contra Kiev, su área metropolitana y la región de Odesa, que ha dejado al menos 12 muertos y más de una decena de heridos, entre ellos tres menores, según el balance provisional de las autoridades ucranianas.

La Administración Militar de la Ciudad de Kiev confirmó siete fallecidos en la capital y más de cinco heridos. En Boryspil, al este de Kiev, se reportó un muerto y un herido tras el impacto contra una empresa y ocho heridos adicionales por daños en un edificio residencial. En total, el recuento oficial a las 08:30 hora local es de 12 muertos y más de 15 heridos.

Uno de los puntos más afectados fue un depósito ferroviario en Kiev. El director ejecutivo de Ferrocarriles de Ucrania, Oleksandr Pertsovskyi, confirmó que seis de las víctimas mortales eran empleados ferroviarios y que la destrucción en la instalación es extensa.

CARACTERÍSTICAS DEL ATAQUE

Según la Fuerza Aérea de Ucrania, el ataque comenzó a las 18:00 horas del lunes y se prolongó hasta la madrugada del martes. Las fuerzas rusas emplearon misiles balísticos, de crucero y antirradar, además de 218 drones y señuelos, de los cuales aproximadamente un tercio eran propulsados a reacción. Los principales objetivos fueron las regiones de Kiev y Odesa. Residentes de la capital reportaron más de una docena de explosiones y destellos en el cielo.

El bombardeo coincide con el regreso a clases tras las vacaciones de verano. La Administración Militar Regional de Kiev, encabezada por Tymur Tkachenko, advirtió que deben evitarse eventos masivos en zonas de riesgo elevado y pidió a la población permanecer en refugios mientras se mantengan las alertas antiaéreas.

Kiev y su periferia enfrentan en las últimas semanas una intensificación de los ataques, con hasta una docena de alertas diarias. El pasado fin de semana, un ataque contra un depósito en los suburbios causó 38 muertos.

SITUACIÓN DE LA DEFENSA AÉREA

Las autoridades ucranianas reiteraron la necesidad urgente de reforzar las defensas antiaéreas ante la escasez de misiles interceptores, especialmente para sistemas Patriot de fabricación estadounidense, para hacer frente a lo que describen como una campaña sistemática de ataques nocturnos contra infraestructura civil, energética y logística.