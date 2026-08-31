Abinader designa a Víctor Livio Cedeño superintendente Bancos

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SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader designó a Víctor Livio Emmanuel Cedeño Brea como nuevo superintendente de Bancos de la República Dominicana, mediante el Decreto 606-26, emitido este lunes.

Cedeño Brea sustituye en el cargo a Alejandro Fernández Whipple, quien había sido confirmado como superintendente de Bancos mediante el Decreto 442-24, del 15 de agosto de 2024.

La disposición presidencial se sustenta en la Ley Monetaria y Financiera 183-02, que establece que el superintendente de Bancos es designado por el Poder Ejecutivo por un período de dos años, con posibilidad de renovación, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la legislación.

El decreto dispone que la designación sea comunicada a la Junta Monetaria, la Superintendencia de Bancos, el Ministerio de Administración Pública, la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República, así como a las demás instituciones correspondientes para los fines de lugar.

Con este nombramiento, el Poder Ejecutivo introduce un cambio en la dirección del organismo encargado de supervisar y regular las entidades de intermediación financiera del sistema bancario dominicano.

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