Entérate NY (OPINION)

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Periodismo Informativo y Crítico al Servicio de la Comunidad

►A nuestros lectores: Esta columna lo establece bien claro con su lema: Informativo = Dar a conocer una noticia, transmitir datos o hacer saber algo a alguien. Crítico = Valoración de manera pública sobre una obra, espectáculo o un tema. No somos analistas = Examen detallado y minucioso de un objeto, texto, dato o situación mediante la separación de sus partes para comprender su estructura, funcionamiento y elementos constituyentes, que hay buenos connacionales en esa área en NY.

►Panorama de la política USA en NY: La gobernadora de NY, Kathy Hochul, que busca la reelección, enfrenta al republicano Bruce Blakeman, respaldado por el presidente Donald Trump. La gobernadora le lleva 10 punto, según la última encuesta de la Universidad de Siena. En los últimos dos meses Blakeman ha reducido a la mitad la ventaja de la gobernadora, según Siena. Hochul quiere demostrar que puede ser una candidata y ayudar a su partido a recuperar el control de la Cámara de Representantes. “Hay mucho en juego para los demócratas moderados; a diferencia de algunos que intentan frenar el avance de los socialistas”, ha dicho. Hochul ha adoptado una postura inclusiva dentro del partido. “Creo que el partido es amplio, inmenso, pero aún hay mucha gente fuera de nuestras áreas urbanas que se considera demócrata más tradicional. “Pero si, en ciertos distritos la ideología socialista democrática resulta más atractiva y creen que representa algo que quieren apoyar, mi trabajo es lograr que todo funcione. Trabajo con todos, con quien los votantes prefieran. En general, diría que el mayor desafío es simplemente tener que desenvolverse y, además, lograr avances significativos, lo que a veces genera conflictos. No me importa el conflicto si el resultado es mejor para los neoyorquinos que el statu quo. Espero que el alcalde, Zohran Mamdani, me ayude en la campaña de reelección este año; un apoyo que podría consolidar la base de jóvenes partidarios de izquierda que lo impulsaron al Ayuntamiento. Creo que será de gran ayuda”, precisa Hochul. Que la gobernadora haga campaña junto a Mamdani refleja la continua popularidad del alcalde entre los votantes a menos de un año de haber asumido el cargo, y un reconocimiento por parte de Hochul de esa destreza política. ¡Ay!

►¿Candidato al Congreso D-13-NY?: Circula en redes sociales un mensaje gráfico con las frases: “Ydanis Rodríguez, camino al Congreso” y “Congresista por el Distrito 13-NY-2028”. El D-13 incluye los sectores de Washington Heights, Inwood, Hamilton Heights, Morningside Heights y Harlem en Manhattan. En El Bronx, a Bedford Park, Jerome Park, Kingsbridge Heights y partes de Norwood, Fordham, Kingsbridge, Morris Heights y University Heights. Cada uno de estos vecindarios cuenta con decenas de miles de votantes dominicanos, cifra capaz de definir cualquier elección federal, estatal o local. Entérate NY intentó comunicarse con el profesor, exconcejal y excomisionado del Departamento de Transporte NYC, pero no fue posible obtener su reacción. Seguiremos insistiendo. Asimismo, diversas fuentes informaron a Entérate NY que Rodríguez caminó por la concurrida calle de Dyckman, en el Alto Manhattan, donde recibió numerosas muestras de apoyo; conversó con residentes, comerciantes y escuchó múltiples solicitudes para que lance su candidatura. ¡Ay, ay, ay!

► En el PLD: Nos escriben desde el Alto Manhattan. Ni quito ni pongo. “Algo huele mal en Dinamarca” = Frase que se usa para indicar que hay algo turbio o sospechoso. Diiicen que, en el PLD, al parecer, se vive una situación similar en torno a la consulta interna para el próximo 18 de octubre. En El Bronx y Washington Heights se comenta que un pequeño grupo dentro del partido tendría interés en abortar ese proceso para frenar la aspiración presidencial de Francisco Javier García, invencible. Se ha planteado lo siguiente: “Lo que pasa es que ni Abel ni Gonzalo estarían de acuerdo en participar en esa convocatoria de octubre. Y si es así, estaríamos enterrando desde ya al PLD con una nueva división”. ¿Cuál es la prisa que tiene el PLD en realizar una consulta fuera de los plazos establecidos? “El sistema de primarias vigente está ahí, esperando los plazos”. “No veo la necesidad de hacer unas preprimarias.” (José Tomás Pérez, exsenador del Distrito Nacional, miembro del Comité Político -CC- y exembajador de la RD en EUA. 27 de agosto de 2026). Ver: https://elpregonerord.com/jose-tomas-perez-revela-que-gonzalo-castillo-no-quiere-participar-en-consulta-de-octubre-del-pld/ Luego, el equipo político de Gonzalo negó lo dicho por Tomás Pérez, y asegura que Gonzalo continúa trabajando de cara al proceso.

►Una cosa es con guitarra y otra con violín: Sentencia pueblerina que significa que lo que se dice o promete en teoría suele ser muy diferente de lo que ocurre al llevarlo a la práctica. Asimismo, Juan Bosch planteaba que, “en política, las intenciones ocultas, los acuerdos silenciosos y las estructuras invisibles suelen definir el poder real mucho más que los actos públicos y evidentes”. Opinólogos y sabiólogos de la política vernácula dominicana en NYC debaten, en espacios públicos, sobre lo que consideran situaciones cuestionables dentro del PLD, y hablan de que podría producirse el beso de Judas. Ver = “Afirman que en el PLD están tratando de buscar la quinta pata al gato ante la segura candidatura presidencial de FJG”. Ver = https://actualidadneoyorkina.com/?p=11090 Asimismo, ha generado comentarios el planteamiento público del reconocido analista Kalil Michel, expresado por TV, de que en el PLD coexisten tres agendas distintas: 1- Danilo, sobrevivir. 2- Gonzalo, resolver. 3- Francisco Javier, volver al poder.

Ver = https://elpregonerord.com/kalil-michel-cuestiona-al-pld-se-hunde-con-gonzalo-o-vuelve-al-poder-con-francisco-javier/

Estas consideraciones han provocado continuos debates en NYC entre analistólogos y miembros de la comunidad dominicana, donde el cuchicheo político es frecuente. ¡Bueeeno!

► “No son todos los que están, ni están todos los que son”: Señala que faltan quienes deberían estar y sobran quienes no. Diiicen en los corrillos políticos de los “nuevayores” que dentro del PLD en el exterior se mueven fichas para que no se celebre la consulta interna del 18 de octubre. Aseguran que esa dirigencia sabe que no tiene los votos suficientes en el Comité Central (CC). ¿Habrá sido ese el verdadero motivo de una comisión viajar y visitar varios estados y otros países?, se preguntan algunos. Otros apuntan “si se bajó línea de manera soterrada y sutil por órdenes superiores, mediante llamadas telefónicas personales”. En muchos lugares, incluido NY, todo marcha … aparentemente bien. Sin embargo, surgen interrogantes: ¿habrá que asistir con “notarios públicos” a cada local para dar fe del proceso transparente y real para dejar constancia legal? ¿Estarán jugando las dos cabezas? ¡Ay, ay, ay!

►Un valor dominicano en NY: La Fundación Benjamín Vargas, creada y presidida en esta ciudad por su propio homónimo, continúa realizando una labor social encomiable en el municipio de Vicente Noble, en el sur de la RD, donde desde hace años presta servicios humanitarios. Benjamín Vargas reside en NY desde hace décadas. Amante del deporte, se distingue por orientar y aconsejar a los jóvenes, promoviendo el respeto hacia sus padres y los mayores. Además, dirige su propio establecimiento, Juanito’s Barber Shop, ubicado en el 2724 de Broadway, esquina calle 104 en Manhattan. Teléfono 212-316-2515. Allí se reúnen con frecuencia numerosos compatriotas para coordinar los próximos pasos de la Fundación en beneficio de sus compueblanos. Con su trabajo solidario y su compromiso comunitario, pone en alto la bandera tricolor en tierras extranjeras. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Benjamín, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: ¿Se le complica usar el celular, abrir una cuenta, completar formularios digitales o reconocer una estafa? Asistencia gratuita. No es necesario registrarse. Más información = https://www.nypl.org/community/resources/neighborhood-tech-help

► Cultura General: Laguna Gri-Gri, Río San Juan, en el nordeste de la RD. A unos 100 kilómetros de Puerto Plata. De agua dulce y llega al mar por un canal estrecho de 1 kilómetro abierto en un bosque de mangle rojo. Registra 13 especies de aves, entre ellas el pelícano pardo, la garza rojiza y el cigüita canario de La Española. Los paseos en bote paran en la Cueva de las Golondrinas, frente a una ensenada turquesa y poco profunda, y terminan en Playa Caletón.

►Salud: Que las encías sangren al cepillarse no debería considerarse normal ni una molestia sin importancia. Cuando el sangrado es recurrente o persiste en el tiempo, puede ser una señal de inflamación gingival y, en algunos casos, el primer aviso de una gingivitis, o bien de una periodontitis, una enfermedad que, si no se trata, puede llegar a provocar la pérdida de dientes.

►Cita: “Los hombres de Estado son como los cirujanos; sus errores son mortales.” (Francois Mauriac, periodista, crítico y escritor francés.)

►Dólar y Euro hasta este domingo 23: Compra del dólar = $57.44 y venta = $59.50; Compra euro = $66.52 y venta = $69.83

►Precios combustibles: Del 29 de agosto al 4 de septiembre: Gasolina Premium = $341.10 Gasolina Regular = $310.50; Gasoil Optimo = $293.10; Gasoil Regular = $262.80; Gas licuado = $135.20; Gas natural = $43.97; cilindros de 100 libras = $3,380.07; de 50 libras = $1,690.04; de 25 libras = $845.02 de 15 libras = $507.01.

►Para comunicarse con nosotros: santodomingoaldia@yahoo.com