R. Dom. envía 50 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia

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SANTO DOMINGO.- Las Fuerzas Armadas enviaron hacia Colombia unas 50 toneladas de ayuda humanitaria como respuesta solidaria tras el terremoto que afectó a esa nación el pasado 19 de agosto.

La asistencia fue recolectada en el centro de acopio habilitado en la Base Naval 27 de Febrero, con aportes de instituciones públicas y privadas, empresas, organizaciones y ciudadanos.

El cargamento zarpó el sábado desde el Apostadero Naval de Sans Souci a bordo del buque insignia de la Armada, el patrullero de altura PA-301 «Almirante Didiez Burgos», con destino a Colombia.

La embarcación transporta 110,530 libras de ayuda, equivalentes a 49,735 kilogramos (50.1 toneladas), que incluyen alimentos de emergencia, herramientas, medicamentos, insumos médicos y productos de higiene familiar.

Desde la apertura del centro de acopio, personal militar recibió, clasificó y organizó las donaciones bajo un dispositivo logístico para garantizar un transporte seguro y eficiente.

La operación, coordinada por el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas por disposición del presidente Luis Abinader, evidencia las capacidades de la Armada para ejecutar misiones de transporte marítimo y asistencia humanitaria en emergencias regionales.

Las Fuerzas Armadas agradecieron la solidaridad del pueblo dominicano y destacaron que la misión reafirma los históricos vínculos de amistad y cooperación entre República Dominicana y Colombia.