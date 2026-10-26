El COE coloca 10 provincias en alerta amarilla y seis en verde

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SANTO DOMINGO.- El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó en alerta amarilla a nueve provincias y al Distrito Nacional y mantiene en verde a otras seis, debido a las lluvias asociadas a una vaguada y a los efectos locales.

En amarilla están Pedernales, Bahoruco, Independencia, Barahona, Azua, San José de Ocoa, Peravia, San Cristóbal, Santo Domingo y el Distrito Nacional. Y en verde La Vega, Monte Plata, Monseñor Nouel, San Juan, Dajabón y Elías Piña.

INFORME INDOMET

El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) explicó que vaguada generará aguaceros moderados a fuertes, tronadas y ráfagas de viento durante la tarde de este lunes y las primeras horas de la noche, principalmente hacia el suroeste, sureste y la Cordillera Central.

El COE informó que mantiene activo el Plan de Contingencias para Eventos Hidrometeorológicos y reiteró la prohibición del uso de balnearios de ríos y pozas en las provincias bajo alerta.

Asimismo, exhortó a la población a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, y a no transitar por zonas inundadas.

412 AFECTADOS POR LLUVIAS

Entre las 6:00 de la mañana del domingo y la misma hora de este lunes, el organismo reportó 412 personas y 103 viviendas afectadas, además de una comunidad incomunicada. No se registraron fallecidos ni desplazados a albergues oficiales.

Las inundaciones afectaron viviendas en el municipio Cristóbal, provincia Independencia; en Batey 2, de Tamayo, provincia Bahoruco, y en la provincia Barahona. Según el informe, la situación retornó a la normalidad en esas localidades.

En Monte Plata, la crecida del río El Naranjo interrumpió de manera temporal la comunicación entre Peralvillo y la comunidad de El Naranjo.

El COE llamó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a comunicarse con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1 ante cualquier eventualidad.