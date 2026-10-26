Fuerza anti Pandillas advierte no cederá ante violencia Haití

La fuerza multinacional hizo la advertencia este lunes en un mensaje publicado en la red social X.

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PUERTO PRINCIPE.- La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) reafirmó este lunes su determinación de cumplir su misión en Haití y advirtió a las bandas armadas que sus acciones violentas no impedirán las operaciones de seguridad, en medio de la búsqueda de cuatro militares salvadoreños desaparecidos tras una emboscada en las afueras de Puerto Príncipe.

«La GSF reafirma su determinación de cumplir su misión en apoyo de la seguridad y la estabilidad de Haití», indicó la fuerza multinacional en un mensaje publicado en la red social X.

OPERATIVOS CONTRA LAS BANDAS ARMADAS

La misión aseguró que continuará ejerciendo presión sobre los grupos delictivos y mantendrá su apoyo al pueblo haitiano.

El mensaje estuvo acompañado de fotografías que muestran caravanas de vehículos blindados y efectivos militares de Chad y El Salvador desplegados en la capital haitiana.

Según el medio local Radio Télé Galaxie, la Policía Nacional de Haití realizó el domingo por la noche una operación en el barrio de Bel-Air, donde murieron varios presuntos integrantes de bandas armadas. El operativo buscaba neutralizar a un grupo señalado por su participación en numerosos secuestros en la zona metropolitana de Puerto Príncipe.

BUSCAN MILITARES SALVADOREÑOS

La GSF confirmó que recibió restos humanos sin identificar que podrían corresponder a los cuatro militares salvadoreños desaparecidos hace ocho días. Sin embargo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, había rechazado previamente que los restos encontrados pertenecieran a sus compatriotas.

Mientras continúan las labores de búsqueda, la Red haitiana de periodistas contra la corrupción (Rhajac) instó a Bukele a actuar con prudencia y denunció un supuesto acuerdo secreto entre el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, y líderes de bandas armadas para conservar el poder.

La organización sostuvo que las investigaciones deben considerar las presuntas conexiones políticas, económicas y policiales que, según afirmó, favorecerían a esos grupos criminales.

En paralelo, alrededor de 2,000 haitianos participaron el domingo en pruebas de selección para ingresar a las Fuerzas Armadas. De ellos serán elegidos 700 candidatos, como parte de un plan gubernamental para reclutar 15,000 efectivos en los próximos tres años y reforzar la seguridad nacional.

an/am