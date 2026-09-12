El BHD inaugura cuarta Feria Inmobiliaria «New York City»

La inauguración, este 11 de septiembre, estuvo encabezada por Fidelio Arturo Despradrel, presidente del BHD, y la presencia del cónsul dominicano en Nueva York, Jesús Vásquez, junto a ejecutivos.

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NUEVA YORK, Estados Unidos.– El Banco BHD inauguró la cuarta edición de la Feria Inmobiliaria New York City, iniciativa que patrocina para acercar a los dominicanos residentes en Estados Unidos a oportunidades de adquisición de propiedades en República Dominicana, mediante orientación y acompañamiento financiero.

La feria se desarrolla del 11 al 13 de septiembre de 2026 en The Armory Arena, en Washington Heights, Nueva York, con la participación de más de una veintena de empresas constructoras e inmobiliarias que presentan proyectos en diferentes zonas del país, tanto en planos como en construcción y listos para entrega.

ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO FINANCIERO

El presidente ejecutivo del Banco BHD, Fidelio Arturo Despradel, destacó que la iniciativa busca escuchar las necesidades de los dominicanos en el exterior, presentarles oportunidades y acompañarlos en decisiones importantes relacionadas con la adquisición de viviendas.

Durante los tres días del evento, los asistentes pueden conocer diversas opciones inmobiliarias y recibir asesoría de especialistas del Banco BHD sobre las alternativas disponibles para adquirir propiedades, los aspectos que deben evaluar antes de asumir este compromiso financiero y los requisitos para prepararse para un eventual financiamiento en República Dominicana.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Emilio Bretón, en representación de las empresas constructoras y agentes inmobiliarios participantes, seguido por la intervención de Despradel.

También participaron el cónsul general de República Dominicana en Nueva York, Jesús “Chú” Vásquez, y la viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Extranjero, Celinés Toribio.

COMPROMISO CON LA DIÁSPORA

El Banco BHD señaló que cuenta con experiencia en iniciativas dirigidas a dominicanos residentes fuera del país, incluyendo ferias inmobiliarias realizadas anteriormente en Madrid, España, y Zúrich, Suiza.

Con esta cuarta edición en Nueva York, la entidad reafirma su compromiso de acompañar a la diáspora dominicana mediante espacios de orientación financiera y acceso a oportunidades de inversión que fortalezcan sus vínculos con República Dominicana.

an/am