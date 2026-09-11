La Policía dominicana reporta avances tras 5 años de reforma

El general Luis García presentó los resultados este viernes durante un conversatorio organizado por la PUCMM.

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Santo Domingo, 11 sep (Prensa Latina) La Policía Nacional dominicana reportó este viernes avances en su proceso de reforma, entre ellos la incorporación de 11 mil jóvenes y un aumento del 31 por ciento de agentes en las calles bajo nuevo servicio.

El comisionado ejecutivo para la Reforma, Modernización y Transformación Policial, general Luis García, presentó los resultados durante un conversatorio organizado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en el que se analizaron los progresos, desafíos y lecciones aprendidas durante los cinco años del proceso.

Como parte de la modernización tecnológica, la institución cuenta además con más de ocho

mil cámaras corporales y otros 100 centros de monitoreo, según el informe presentado.

MAS DE OCHO MIL POLICIAS ENTRENADOS EN MEJOR LABOR

El funcionario destacó asimismo el entrenamiento de unos ocho mil 400 policías en el Sistema Táctico Policial, herramienta destinada a mejorar la intervención de los agentes durante sus labores en las calles.

La formación de los uniformados pasó de tres meses a un año, como parte de los cambios introducidos en el sistema educativo de la institución.

García explicó que el proceso contempla tres líneas de acción relacionadas con la tecnología y la educación, la colocación del ciudadano en el centro del servicio policial y la consolidación del nuevo marco legal.

El conversatorio reunió a autoridades policiales, representantes del Gobierno, la academia y la sociedad civil para evaluar la marcha de la reforma, iniciada en 2021.

ocs/mpv

an/am