Diputado Crespo alerta sobre inundaciones carretera Sánchez

Durante un recorrido este 10 de septiembre, el diputado de Fuerza del Pueblo dijo que hay familias que viven con miedo a las lluvias.

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SANTO DOMINGO.- Para residentes de los kilómetros 8 y 8 ½ de la Carretera Sánchez, la lluvia representa una amenaza debido a las inundaciones, drenaje insuficiente, cañadas obstruidas y la presencia de aguas residuales.

Estos problemas fueron denunciados durante un recorrido por Tobías Crespo, diputado de la Fuerza del Pueblo por la Circunscripción 2 del Distrito Nacional.

“Para muchas familias, la lluvia no significa solamente sacar un paraguas. Hay personas que comienzan a preocuparse por si el agua va a entrar a sus casas, por sus hijos y sus pertenencias. Ningún ciudadano debería vivir con ese temor cada vez que el cielo se nubla”, expresó.

INUNDACIONES Y DRENAJE INSUFICIENTE

Moradores en la zona explicaron que algunos filtrantes construidos en la zona resultan insuficientes o se obstruyen rápidamente, lo que provoca acumulaciones de agua e inundaciones incluso durante lluvias de menor intensidad.

En el sector Enriquillo, comunitarios denunciaron la acumulación de residuos en la cañada El Callejón Mambrú, así como problemas de disposición de desechos en los callejones El Chitrú y Colo Prieto.

Crespo constató la presencia de aguas residuales en vías como las calles 16 y Antonio Álvarez, situación que, según los residentes, afecta las condiciones sanitarias y la calidad de vida de las familias.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

El legislador llamó a las autoridades correspondientes a intervenir de manera coordinada en el drenaje, la limpieza, el saneamiento y la canalización de las zonas vulnerables.

“No podemos esperar a que ocurra una tragedia para entonces movilizarnos. Gestionar una ciudad también significa anticiparse, escuchar a la gente y resolver esos problemas que afectan su vida todos los días”, sostuvo.

El recorrido forma parte de la agenda de acercamiento de Crespo con barrios y sectores del Distrito Nacional para conocer directamente las necesidades de sus comunidades y promover soluciones.

an/am