Tasa acumulada de homicidios tiene tendencia a la baja en RD

De acuerdo con el 164.º reporte semanal de análisis criminalístico, la tasa acumulada en lo que va de 2026 permanece por debajo de los registros de 2025 (8.74), 2024 (9.65), 2023 (11.49) y 2022 (13.20).

El estudio también muestra que 28 demarcaciones, equivalentes al 80 % del territorio dominicano, presentan tasas de homicidio iguales o inferiores a 9.99 por cada 100,000 habitantes.

La Policía indicó que los «resultados reflejan la continuidad de las acciones preventivas, de inteligencia e investigación desplegadas para fortalecer la seguridad ciudadana y contener las manifestaciones delictivas en el territorio nacional».