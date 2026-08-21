El Banreservas mantiene su calificación AAA de Feller Rate

Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, resaltó este 20 de agosto del 2026 la importancia de esta certificación.

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SANTO DOMINGO.- El Banco de Reservas consolidó su posición entre las instituciones de mayor fortaleza del sistema financiero dominicano, al mantener la máxima calificación AAA, con perspectiva estable, otorgada por la firma internacional Feller Rate.

La evaluación destaca los niveles de solvencia, liquidez, respaldo patrimonial, capacidad de generación de resultados y sólido perfil de riesgos de Banreservas, indicadores que reflejan su desempeño financiero y capacidad para responder a las exigencias del mercado.

Feller Rate también asignó al banco la calificación de emisor en moneda local a largo plazo y la categoría Cat-1+ para sus emisiones de corto plazo.

En tanto, los bonos subordinados del programa en moneda local a largo plazo obtuvieron AA+, con perspectiva estable.

SEÑAL DE CONFIANZA EN LA SOLIDEZ FINANCIERA

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, afirmó que las calificaciones representan una señal de confianza en la solidez financiera de la entidad y en las acciones implementadas para fortalecer su posición dentro del sistema bancario nacional.

“Cuando el banco más grande de un país presenta excelentes calificaciones, es una muestra inequívoca de la fortaleza del sistema financiero”, expresó Aguilera.

Feller Rate resaltó la robusta rentabilidad de Banreservas, sustentada en la diversificación de sus negocios, así como su sólida estructura de capital, que le permite respaldar la expansión de su cartera de crédito y cumplir con holgura los requerimientos regulatorios.

La firma también valoró la gestión integral de riesgos y la diversificación de los préstamos entre los distintos sectores de la economía, factores que contribuyen a reducir la exposición y preservar la estabilidad de la institución.

an/am