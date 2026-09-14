El 25° aniversario 11-S: un acto terrorista conmocionó al mundo

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El 11 de septiembre de 2026 se cumplen 25 años de uno de los acontecimientos más dramáticos y trascendentales de la historia contemporánea: los atentados terroristas perpetrados contra Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. Aquel día, el mundo contempló con estupor cómo el terrorismo internacional golpeaba el corazón económico, político y militar de la principal potencia mundial.

Más allá de las fronteras de Estados Unidos, el acontecimiento produjo una profunda conmoción internacional y cambió para siempre la concepción de la seguridad. Los gobiernos, los organismos de inteligencia y las instituciones encargadas de proteger a la población tuvieron que diseñar nuevas estrategias para enfrentar una amenaza que adquiría dimensiones globales.

En la mañana del 11 de septiembre de 2001, cuatro aviones comerciales fueron secuestrados en pleno vuelo por 19 miembros de la organización terrorista Al Qaeda. Los terroristas dividieron los aviones en cuatro grupos y tomaron el control de las aeronaves.

Dos de los aviones fueron estrellados deliberadamente contra las Torres Gemelas del World Trade Center, en Nueva York. Un tercero impactó contra el edificio del Pentágono, sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, en Virginia. El cuarto avión, el vuelo United Airlines 93, se estrelló en un campo cercano a Shanksville, Pensilvania, después de que los pasajeros y miembros de la tripulación intentaran recuperar el control de la aeronave.

El objetivo de los terroristas era provocar una destrucción masiva y golpear algunos de los símbolos más importantes del poder económico y militar estadounidense.

Las Torres Gemelas constituían uno de los símbolos arquitectónicos más reconocibles de Nueva York y del poder económico de Estados Unidos. La Torre Norte, conocida como World Trade Center 1, tenía 110 pisos y aproximadamente 417 metros de altura hasta su techo, mientras que la Torre Sur, World Trade Center 2, alcanzaba aproximadamente 415 metros. Ambas fueron inauguradas en 1973 y formaban parte de un complejo que se había convertido en uno de los grandes centros financieros y comerciales del mundo.

Los atentados fueron organizados por Al Qaeda, entonces dirigida por Osama bin Laden, ciudadano de Arabia Saudita. La magnitud de la operación y su impacto demostraron que el terrorismo internacional había adquirido una capacidad de planificación y ejecución capaz de producir consecuencias de alcance mundial.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 dejaron 2,977 víctimas mortales, sin contar a los 19 terroristas que participaron en los secuestros. La mayoría de las víctimas murió en Nueva York, mientras otras perdieron la vida en el Pentágono y a bordo del vuelo 93. Miles de personas resultaron heridas y muchas otras quedaron afectadas psicológica y emocionalmente por la tragedia.

A ello se sumó, con el paso de los años, el impacto sobre numerosos trabajadores de emergencia, bomberos, policías, personal sanitario y otras personas que estuvieron expuestas a las consecuencias del derrumbe de las Torres Gemelas.

Los atentados no surgieron en un vacío histórico. Durante las décadas anteriores se habían acumulado conflictos, intervenciones militares, enfrentamientos ideológicos y tensiones geopolíticas en diferentes regiones del mundo. Entre los antecedentes frecuentemente analizados se encuentran la invasión soviética de Afganistán iniciada en 1979, la Guerra del Golfo de 1990-1991, las tensiones existentes en Oriente Medio y el conflicto entre israelíes y palestinos, así como la presencia militar estadounidense en determinadas zonas del mundo.

Sin embargo, comprender ese contexto histórico no significa justificar el terrorismo ni la muerte deliberada de civiles inocentes. Ninguna causa política, religiosa o ideológica puede convertir el asesinato indiscriminado de seres humanos en un acto legítimo. El terrorismo debe ser condenado independientemente de quién lo practique, de sus objetivos políticos o de las razones que sus autores aleguen para justificarlo.

Las guerras actuales entre Rusia y Ucrania y las tensiones existentes entre Estados Unidos e Irán constituyen, entre otros conflictos internacionales, razones suficientes para mantener los ojos abiertos y evitar que las confrontaciones políticas o militares deriven en acciones irracionales de individuos u organizaciones dispuestos a sacrificar vidas inocentes.

A pesar de la magnitud del golpe recibido, Estados Unidos tuvo la capacidad de levantarse, reconstruir y continuar desempeñando un papel central en el escenario mundial. La tragedia del 11 de septiembre puso a prueba la fortaleza de sus instituciones y de su sociedad. El país respondió mediante sus mecanismos democráticos, su capacidad económica, científica y tecnológica y la fortaleza de sus instituciones.

La defensa de la libertad, la democracia, el Estado de derecho y la libertad de expresión constituye uno de los elementos fundamentales de la sociedad estadounidense. Es precisamente en momentos de crisis cuando los valores democráticos adquieren su mayor importancia.

El 25.º aniversario del 11 de septiembre debe servir también para reflexionar sobre el enorme costo humano de las guerras y los conflictos internacionales. La humanidad necesita fortalecer los mecanismos de cooperación internacional para combatir el terrorismo, perseguir las organizaciones que lo practican y, al mismo tiempo, enfrentar las redes que puedan financiarlo o facilitar su expansión. Pero la seguridad mundial no puede construirse únicamente mediante la fuerza.

El planeta es nuestro hogar común. Preservarlo y proteger la vida humana debe ser una responsabilidad compartida por todas las naciones.

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